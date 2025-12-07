Èó¿ä¾©¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤iOS¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÊýË¡
ÄÌ¾ï¡¢AppleÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë½ðÌ¾¤Ë¤è¤ë¸·³Ê¤Ê¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Apple¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎiOS¤òÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿À©Ìó¤ò¾è¤ê±Û¤¨iOS 6¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÂÐ¾Ý³°¤ÎiPod touch 3¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ëµ»½ÑÅª¤Ê¼êË¡¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Îjohn¡Ê@nyan_satan¡Ë»á¤¬¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://nyansatan.github.io/run-unsupported-ios/
¢¡iOS¤Î¹½À®Í×ÁÇ
¡¦iBoot
iBSS¡¦iBEC¡¦LLB¡¦iBoot¡¢4¼ïÎà¤Î¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¤¬Â¸ºß¡£
¡¦¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å
OS¥«¡¼¥Í¥ë¤È¥É¥é¥¤¥Ð¤òÃ±°ì¤Î¥Ð¥¤¥Ê¥ê¥Ö¥í¥Ö¤ËÅý¹ç¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ä¥ê¡¼
ÆÃÄê¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¹½Â¤²½¥ê¥¹¥È¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÆ°ºî¤ò»ØÄê¤¹¤ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡£¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÁ°¤ËiBoot¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¡£
¡¦¥æ¡¼¥¶¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à
OS¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëÀìÍÑ¤Î¾®·¿¥ê¥¹¥È¥¢ÍÑRAM¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢¤Þ¤¿¤ÏiOS¤Î¼ÂºÝ¤Î¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¡¦³Æ¼ï¥³¥×¥í¥»¥Ã¥µÍÑ¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢
¥Ù¡¼¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦Wi-Fi¡¦Bluetooth¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¥á¥¤¥óSoC¤ÎÆâÉô¤Þ¤¿¤Ï³°Éô¤Ë¤¢¤ë¥³¥×¥í¥»¥Ã¥µÍÑ¡£
¢¡iPhone 3GS¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È
2009Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿iPhone 3GS¤Ï¡ÖS5L8920X SoC¡×¡¢iPod touch 3¤Ï¡ÖS5L8922X SoC¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë»÷¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢iPhone 3GS¤Ï¸ø¼°¤ËiOS 6¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇiPod touch 3¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢iPhone 3GS¤ÇiOS 6.0¤òiOS 5.1.1¤ÎiBoot¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Çµ¯Æ°¤µ¤»¡¢²¿¤¬²õ¤ì¤ë¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î½¤Àµ
iOS 6¤Ç¤ÏÂ¿¿ô¤Î¿·¤·¤¤¥Î¡¼¥É¤È¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¼«Æ°Åª¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ç¥³¡¼¥É¤·¤Æº¹Ê¬¤ò·×»»¤¹¤ëPython¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£iBoot¤¬¼Â¹Ô»þ¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Î1¤Ä¤¬¡¢chosen¥Î¡¼¥ÉÆâ¤Învram-proxy-data¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤ÏÀ¸¤ÎNVRAM¥À¥ó¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¶õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥Í¥ë¤¬Èó¾ï¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£iPod touch 3¤Î¾ì¹ç¡¢º¹Ê¬¤«¤éiPhone¸ÇÍ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é¡¢iPod¤ÎiOS 5.1.1 ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡iBoot¤ÎÊÑ¹¹
iBoot¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎImage3½ðÌ¾¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥Á¡¦boot-argsÁÞÆþ¡¦debug-enabled¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤¬AMFI boot-args¤ò¼ÂºÝ¤ËÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢ÄÌ¾ïµ¯Æ°¤Î¾ì¹çnvram-proxy-data¤òÆ°Åª¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥È¥¢µ¯Æ°¤Ç¤ÏDeviceTree¤Ë¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥À¥à¤ÊNVRAM¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÄÌ¾ïµ¯Æ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë»þÅÀ¤ÇÆ±´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎNVRAM¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ê¤â¤Î¤Ç¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢UpdateDeviceTree()¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤òÆÈ¼«¤Î¾®¤µ¤Ê´Ø¿ô¤ËÃÖ¤´¹¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Învram-proxy-data¤Èrandom-seed¤òÆ°Åª¤ËÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£boot-args¤Ë¤Ï¾ï¤Ëamfi=0xff¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥³¡¼¥É½ðÌ¾¤òÌµ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¸½àÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¢¡¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºîÀ®
ºÇ¤âÊ£»¨¤ÊÉôÊ¬¤¬¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤·¤¿¡£iPod touch 3¤Ï¸ø¼°¤ËiOS 6¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆâÉôiOS 6¥Ó¥ë¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¤ÎS5L8922X¥«¡¼¥Í¥ë¤È¡¢iPod touch 3¸ÇÍ¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¤Îkext¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¸Å¤¤MacOS X¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Îkext¤òÆ°Åª¤Ë¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÀïÎ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦iBoot¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Îkext¤ò¥í¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¦¥á¥â¥ê¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¡¢DeviceTree¤Îchosen/memory-map¥Î¡¼¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¥«¡¼¥Í¥ë¤òµ¯Æ°¤·¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤¬kext¤È¥¨¥ó¥È¥ê¤ò¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¼ºÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Îkext¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¥³¡¼¥É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥³¡¼¥É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Apple¥·¥ê¥³¥ó°ÊÁ°¤ÎMacOS X¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Îkext¤ò´Þ¤à¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆiOS¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£macOS Sierra¤Î/usr/local/bin/kcgen¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎMacOS¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëkextcache¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
kcgen¥³¥Þ¥ó¥É¤Î¼çÍ×¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦-c output.bin
·ë²Ì¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò½ñ¤¹þ¤à½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄê¡£
¡¦-arch armv7
armv7¥¹¥é¥¤¥¹¤Î¤ß¤ò¥Ó¥ë¥É¡£
¡¦-all-personalities
Ìµ´Ø·¸¤ÊIOKit¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥é¥°¡£¡ÖÌµ´Ø·¸¡×¤È¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¥Þ¥·¥ó¤ËÌµ´Ø·¸¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢iPod touch 3¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦-strip-symbols
ÉÔÍ×¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥°¤ÏÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤Î¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¡£
¡¦-uncompressed
°µ½Ì¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¸å¤Ç1¤Ä¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°µ½Ì¤òºÆÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÊÑ¹¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òºï½ü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Ã±°ì¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥Ã¥ÈMach-O¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢iBoot¤ÏÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ölipo -thin armv7 output.bin -o output.thin.bin¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥À¡¼¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Í¥ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢°µ½Ì¤·¤ÆImage3¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡IOKit¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÊÑ¹¹
º£²ó¤ÎÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Wi-Fi kext¤ÎInfo.plist¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½¤Àµ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥É¤Ï¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ê¥¹¥È¥¢ÍÑRAM¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êasr¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëoptions.n88.plist¤òoptions.n18.plist¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢iBoot¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥È¤â¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢rc.boot¥Ð¥¤¥Ê¥ê¤òºÆ¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦RAM¥Ç¥£¥¹¥¯¤òºÆ¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¡¢¸µ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëumask¤òÀßÄê¤¹¤ë
¡¦restored_external¤ò-server°ú¿ôÉÕ¤¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥ê¥¹¥È¥¢´°Î»¸å¤ËºÆµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡¦¥ê¥¹¥È¥¢¤¬Å¬ÀÚ¤Ë´°Î»¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3ÈÖÌÜ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥È¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢boot-partition¤ò2¤ËÀßÄê¤¹¤ë
¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë
¼ÂÁõ¥³¡¼¥É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ë¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÑ¹¹
¡¦SpringBoard¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢µ¡Ç½plist¤òÄÉ²Ã
iOS 5.1.1¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¡¢iOS 6¸ÇÍ¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢iPod touch 3¤ÎiOS 5.1.1¤ÈiPod touch 4¤Î6.x¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¥Þ¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¸µ¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ¥¢¥¤¥³¥ó¤Î½ç½ø¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥Á¤ÈWi-Fi¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òÄÉ²Ã
¡¦Bluetooth¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÄÉ²Ã
5.1.1¤ÎBlueTool¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤ÎÎ¾Êý¤òÃê½Ð¤·/usr/sbin/BlueTool¤Ë¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò/etc/bluetool¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¾å½ñ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦FairPlay¥Ç¡¼¥â¥ó¤ÎÀ©¸Â¤ò²ò½ü
FairPlay¥Ç¡¼¥â¥ó¤ÏN88AP(iPhone 3GS)¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LaunchDaemon plist¤Ë¤¢¤ëLimitLoadToHardware¥¡¼¤òºï½ü¤¹¤ë¤À¤±¤ÇiPod touch 3¤Ç¤âÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢iOS 6.1°Ê¹ß¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£LaunchDaemons¤¬½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥·¥å¤«¤é¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢launchd¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢launchctl¤ò²ð¤·¤ÆÊÌ¤Îplist¤ò¶¯À©Åª¤Ë¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÊýË¡¤Ç¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦DYLD¶¦Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥Á
Product ID¥Þ¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢iOS 6¤ÏÄ¹¤¤¥Ð¥¤¥ÈÎó¤Î·Á¼°¤Ç¡Öproduct ID¡×¤Î³µÇ°¤òÆ³Æþ¤·¡¢iBoot¤Ë¤è¤Ã¤ÆDeviceTree¤Îproduct¥Î¡¼¥É¤ËÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£iPhone 3GS¤ÎÃÍ(8784AE8D7066B0F0136BE91DCFE632A436FFD6FB)¤òDeviceTree¤ËÄ¾ÀÜ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼±ÊÌ»Ò¤Ë¤ÏÃ»¤¤·Á¼°(16¥Ó¥Ã¥ÈÀ°¿ô)¤â¤¢¤ê¡¢iOS 6°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£iPhone 3GS¤Ï0x2714¡¢iPod touch 3¤Ï0x2715¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç0x2714¤ò0x2715¤È¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
getDeviceVariant()¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MobileGestalt¤¬ºÆ¤ÓÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Ð¥ê¥¢¥ó¥È¤ÏÊ¸»ú¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡ÖA¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖB¡×¤ÇÀµ³Î¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëWi-Fi¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¥Ù¥ó¥À¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£iOS 6¤ÏiPod touch 3¤Î¤³¤ÎÃÍ¤òÈ½Äê¤Ç¤¤º¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥»¥¹¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ø¿ô¤ò¾ï¤Ë¡ÖA¡×¤ÇÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎMach-O¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸½ðÌ¾·Á¼°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥Û¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤·¤¿¥Ú¡¼¥¸¤ÎSHA-1¥Ï¥Ã¥·¥å¤òºÆ·×»»¤·¤Æ½ðÌ¾¤ò¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥¿¤Ç¹¹¿·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡iBoot¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥È
iOS 5¤ÎiBoot¤Ë¤ÏHFS+¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥É¥é¥¤¥Ð¤Ë¥Ð¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆ¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡·ëÏÀ¤Èº£¸å¤Î·×²è
NyanSatan»á¤Ï¡ÖÅö½éÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸Å¤¤¥Ä¡¼¥ë¤ÏÆ°ºî¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥«¡¼¥Í¥ë¤Ë¥Ñ¥Ã¥Á¤òÅ¬ÍÑ¤·¤ÆCydia tarball¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Apple¤¬¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò½ªÎ»¤·¤¿ÊÌ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ëiPad 1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¡Ö¤³¤Î¾ðÊó¤¬iPhone 4S¤Ç¤ÎiOS 4¤äiPad mini 1¤Ç¤ÎiOS 5¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡µÄÏÀ
µì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Apple¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È½ªÎ»¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ø¤ÎÈãÈ½
°ÊÁ°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ß´¹À¤Î¤¢¤ëµì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Ê¤¤Apple¤Î»ÅÍÍ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤äÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¡£
¡¦³«È¯¼ÔÂ¦¤Î»ö¾ð
³«È¯¼ÔÂ¦¤«¤é¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å¤¤ÅÅÏÃ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÀé»þ´Ö¤Î³«È¯»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Åê»ñÂÐ¸ú²Ì¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¡£
¡¦µì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó²½¤òµá¤á¤ëÀ¼
¸ø¼°¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Å¤¤¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ò¤è¤êÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬·ÐºÑÅªº¬µò¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤Î¸«Êý¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Mac¸þ¤±OpenCore Legacy Patcher¤È¤ÎÈæ³Ó
µÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Mac¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤macOS¤òÆ°ºî¤µ¤»¤ëOpenCore Legacy Patcher¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢iPhone¤ËAndroid¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Project Sandcastle¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦µì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ÂÍÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ
µì¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ÂÍÑÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤ÎiPad Air¤Ï¥Ç¥å¥¢¥ë¥³¥¢¤Ç1GB¤ÎRAM¤·¤«ÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏµöÍÆ²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¦¥§¥Ö¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢°ìÈÌ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤è¤ê¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÆó¼¡ÅªÍÑÅÓ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÄó°Æ
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï°ì»þÅª¤Ë½êÍ¤¹¤ë¤â¤Î¡¢¤Û¤Ü¥ê¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£2013Ç¯¤ÎiPad Air¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¹ØÆþ¼Ô¤Î5%¤«¤é10%¤·¤«ºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Apple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼÷Ì¿¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ
Apple¤¬¹â²Á¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò7Ç¯°ÊÆâ¤Ë´°Á´¤ËÄÄÉå²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±Åù¤ÎÆÃÀ¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆAndroid¤äPC¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê°Â²Á¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£