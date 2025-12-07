»³ËÜÍ³¿¤Ë¡È12Ç¯495²¯±ß¡É¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤«¡¡2Ç¯Á°¤Ë²ûµ¿ÏÀ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¸µMLBÀï»Î¤¬ºÆÊ¬ÀÏ¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤ÀÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×
ÊÆµå³¦¤Ç°ìÂç¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿»³ËÜ(C)Getty Images
¡Öº£²ó¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤¥Ä¥¤¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡º£½©¡¢ÊÆµå³¦¤Ç¸µMLBÀï»Î¤Î¡ÈSNSÅê¹Æ¡É¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤¬2023Ç¯12·î¤ËX¾å¤ËÅê¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºã¤¨¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤·¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë
¡¡Åö»þ¤ÎMLB¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹Ô»È¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó495²¯±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£¤¤¤Þ¤À¥á¥¸¥ã¡¼Ì¤ÅÐÈÄ¤ÎÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡ÖÅê¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û¡×¤ÎÃÍ»¥¤Ë¤Ï²ûµ¿ÏÀ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤«¤¯¤¤¤¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤â»³ËÜ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¿¸µ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤Ê¤¼MLB¤Ç1µå¤¹¤é¤âÅê¤²¤Æ¤Ê¤¤ÃË¤Ë3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¶â¤òÊ§¤¦¤ó¤À¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¡£µå³¦¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢»³ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÉ¾²Á¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÀ¼²Á¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿27ºÐ¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â²÷Åê¤Ë¼¡¤°²÷Åê¤òÈäÏª¡£Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Âè6Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÍâÆü¤ÎÂè7Àï¤Ç9²ó¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¸«»ö¤ËMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡Ö3²¯2500Ëü¥É¥ë¤â°Â¤¹¤®¤ë¤°¤é¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ËÜ¡£Èà¤ÎÂç³èÌö¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤ÎXÅê¹Æ¤Ï¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÇÏ¼¯¤²¤¿Åê¹Æ¤À¡£¥ä¥Þ¤ÏËÜÊª¤À¤è¡×¤È¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Î¸½ºß¤Î¶»Ãæ¤Ï¤¤¤«¤Û¤É¤«¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î5Æü¤ËÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡Ö²¶¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¼áÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢²¶¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¡¢ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤¬Æ±¤¸¶â³Û¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¼«¤é¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼Õºá¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤¥Ä¥¤¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¡Ä¡Ä²¶¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Åê¼ê¤À¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢Èà¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é²¶¤ÏÈà¤ËÃ¦Ë¹¤¹¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¤Åê¼ê¤À¤ÈÇ§¤á¤ë¤è¡×
¡Ö¤¢¤Î·ÀÌó¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿»ýÏÀ
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¸µMLBÊá¼ê¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤«¤é¡Ö·ë¶É¡¢¤¢¤Î·ÀÌó¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¤é¤¬ÃÇ¤¸¤¿»³ËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òºÆ¤ÓÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Þ¤ÀÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÈà¤¬·ë¤ó¤À¤Î¤ÏÄ¶Ä¹´ü·ÀÌó¤À¡£¤³¤Î1Ç¯¤ÎÀ®²Ì¤¬¥ä¥Þ¥â¥È¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Ê¤Î¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²¶¤Ï¡¢²¾¤Ë3Ç¯¸å¤ËÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬º£¤Î75¡ó¤°¤é¤¤¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¤³¤Î1Ç¯¤Î¹×¸¥¤À¤±¤Ç¤â¡¢Åê»ñ¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Èà¤é¤Ï¤ª¶â¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤«¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤ÄÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¡£Èà¤ÎÅêµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤µ¤»¤¿¤é¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤â³ä°Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×
¡¡¼«¿®¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¸«²ò¤ò²þ¤á¤¿¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¡£¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]