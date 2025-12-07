¡ÖÃ¯¤«¤¬»ä¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡3»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥µ¥é¡¼¤¬ËÜ²»ÅÇÏª¡£¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â¸ÀµÚ
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥ê¡¼¥ºÂÐ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î°ìÀï¤Ï3-3¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤Î¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆÍ¤¡¢¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬2¥´¡¼¥ë¡£¾º³ÊÁÈÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÆÀ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥«¥ë¥ô¥¡¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥·¥å¥¿¥Ã¥Ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢2-2¤Î¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¡£80Ê¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤¬ÅÄÃæÊË¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢3-3¤Î¥É¥í¡¼·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î¿¦°Ì¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
33ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¡¼¤Ïº£²Æ¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó±äÄ¹¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÂè13Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¸åÈ¾¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØLiverpool Echo¡Ù¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥µ¥é¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤À¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÃ¯¤«¤¬»ä¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï²Æ¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÌóÂ«¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö(¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ)°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤éÃ¯¤«¤¬»ä¤ò¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Î¾¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤è¡×
²Æ¤Ë·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥µ¥é¡¼¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿°Ê¾å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤Î´Ø·¸¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢º£Åß¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òµî¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£