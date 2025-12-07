タニタのキッチンタイマー「TD-435」は、目の不自由な人にも使いやすい音声案内機能を搭載したモデル。設定時間やスタートなどの操作状況を、音声で知らせてくれるという画期的な製品です。

Image: TANITA

ボタンは従来よりも大きく、配置や凹凸、配色などにもこだわっています。特にスタート／ストップボタンがとても大きいのが親切です。操作方法も音声でガイダンスしてくれます。

アラーム通知は音、LEDライト、バイブレーションとさまざまな方法が選べます。組み合わせることも可能。電子音でなく人の声で知らせてくれるので、目の不自由な人はもちろん、電子音が聴き取りにくい人にも最適です。タイマー使用中に「スタート・ストップ」以外のボタンを押すと、残り時間を読み上げる機能も付いています。

Image: TANITA

実際に視覚障害のある人たちにヒアリングやモニタリングを依頼しており、例えば「電池の蓋をなくしてしまう」という意見を受けて、本体裏の電池蓋を本体と一体にして電池交換を容易にするなど、かゆいところに手が届いた設計が成されています。電子音のアラームが苦手だという人は意外に多くて、そういう方にもオススメできますね。発売は12月10日、価格はオープンです。

Source: TANITA