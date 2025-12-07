ワンコと猫ちゃんたちが一緒にオヤツを食べる時に、ワンコが配給係として活躍してくれて…？微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万3000回再生を突破。「とっても可愛い」「すごい上手」といった声が寄せられています。

【動画：猫たちが『オヤツが出るおもちゃ』を囲んでいたら、犬が…まさかの『配給係』になる光景】

ワンコと猫ちゃんたちのオヤツタイム

Instagramアカウント「kurumitaan」にはティーカッププードルの「くるみ」ちゃんと、飼い主さんがボランティアで預かっている保護猫たちの日常が投稿されています。この日、くるみちゃんと猫ちゃんたちは、レバーを押すとオヤツが出てくる知育おもちゃの周りに集まっていました。

猫ちゃんたちはオヤツが出てくるのを待っているようなので、飼い主さんはくるみちゃんに「ちょうだい」と声をかけたそう。するとくるみちゃんは上手にお手々でレバーを押して、オヤツを出してくれたとか。

ワンコが配給係として大活躍！

オヤツをみんなで食べた後で、「もう1回出すよ～」とレバーを押すくるみちゃん。率先してオヤツを出す役割を担ってくれるなんて、優しくてお利口さんですね。猫ちゃんたちのために配給係をするのが、自分のお仕事だと思っているのかも？

一方の猫ちゃんたちはとてもマイペースで、ゆっくりオヤツを味わっている子もいれば、オヤツをじーっと見つめているだけの子も。それでもくるみちゃんは「いっぱいお食べ！」とばかりに必死にレバーを押し続けるので、猫ちゃんたちは「こんなに出されても…」と困惑。

そこで飼い主さんが「すでにいっぱい出てるよ」と教えてあげたところ、ようやくくるみちゃんも「こんなに出ていたんだ！」と気づいたようで、手を止めてオヤツを食べにきたそう。そして再びみんなで分け合って食べ、床の上のオヤツがなくなったら…？

一生懸命な姿が可愛い

くるみちゃんはすぐにお仕事を再開し、ムキになっているかのように全力でレバーを押しまくったとか！そして飼い主さんがまた「オヤツ出てるよ？」と教えてあげると、「え？もう出てたの？」とキョトン。

しかしその後もくるみちゃんは「もっといっぱい出すの！」とばかりにレバーを押し続け、最後まで配給係として大活躍してくれたとのこと。その一生懸命な姿は、多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「頑張ってるの可愛い」「猫ちゃん達にオヤツ出してあげて偉い」「やけになってるｗ」といったコメントが寄せられています。

くるみちゃんの可愛い姿や、保護猫たちとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「kurumitaan」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kurumitaan」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。