株式会社エッチ・ケー・エスは、2025年12月11日から香港で初開催される「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025」に出展し、コンセプトカー「THE HKS SKYLINE GT-R BNR34 Dimension Z」を披露する。

同モデルは、車両販売事業「THE HKS」の象徴として開発され、「走ることへの衝動」と「未知なる走りの境地」を追求したコンセプトカーとなる。HKSの50年にわたる技術を結集した一台として、2026年春以降に9,000万円（税抜）から販売開始予定となる。

HKS、香港で初開催の 「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025」 へ出展

コンセプトカー 「THE HKS SKYLINE GT-R BNR34 Dimension Z」 を展示

車両販売事業 『THE HKS』 の象徴モデルとして披露

株式会社エッチ・ケー・エス（本社:静岡県富士宮市、代表取締役社⾧:水口大輔、以下「HKS」 ）は、2025 年12月11日～14日に香港で初開催される 「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025」 において、HKSの車両販売事業“THE HKS”の象徴的モデルとして、コンセプトカー 「THE HKS SKYLINE GT-R BNR34 Dimension Z」 を展示いたします。

「THE HKS SKYLINE GT-R BNR34 Dimension Z」は、HKSが50年にわたり培ってきた技術と哲学を結集し、「走ることへの衝動」と「未知なる走りの境地」を追求したコンセプトカーです。

ハイパフォーマンスパーツやチューニング文化をリードしてきたHKSならではのノウハウを融合し、サーキットからストリートまで、あらゆるシーンで“走りたくなる衝動”を呼び起こす一台を目指しました。

本モデルは、『THE HKS』 シリーズにおける象徴的なモデルとして、車両販売を視野に開発を進めており、HKSブランドの新たな価値提案と事業領域の拡大を見据えた取り組みとなります。

■展示車両概要

車 両 名: THE HKS SKYLINE GT-R BNR34 Dimension Z

ベース車両: SKYLINE GT-R（BNR34） / 2000年式

主要スペック:

・Engine:HKS COMPLETE ENGINE RB26 3.0L STEP3 V-CAM

・Turbo:GT TURBINE GT7095_BB

・Transmission: GETRAG Cross Ratio Transmission

・ECU:THE HKS Spec ECU F-CON V Pro Ver.3.4

・Suspension: HIPERMAX R THE HKS Spec

・Aero:THE HKS FRONT Diffuser & THE HKS DRS GT Wing

・Output:MAX出力:900ps（参考値）

■「THS HKS」 車両販売について

販売価格:\90,000,000～（税抜）

※ベース車両込み／価格は変動する可能性があります

販売開始:2026年春以降（予定）

■ イベント概要

名 称 : TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025

会 期 : 2025 年12 月11 日（木）～14 日（日）

会 場 : AsiaWorld-Expo（ホール 8・10）

主 催 : International Motor Show (HK) Management Limited

協 力 : 東京オートサロン事務局（株式会社三栄）

WEB : www.tokyoautosalon-hk.com

■ HKS について

HKS は 1973 年の創業以来、自動車用アフターマーケット分野において、エンジンパーツ、ターボ、マフラー、サスペンション、エアクリーナー、電子制御部品など、ハイパフォーマンスパーツを世界中の車好きに提供し、「チューニング文化」を築き上げてきたリーディングカンパニーです。

近年では、アフターマーケットでの製品開発経験を活かし、自動車メーカーからの受託開発・生産にも取り組んでおり、高効率エンジンの開発や、環境省の補助金事業であるバッテリー交換式EV トラックの実証事業など、持続可能な脱炭素化社会の実現に向けた取り組みも進めています。

■ 「THE HKS」ブランドについて

『THE HKS』 は、「走りたくなる衝動」 「あらゆるクオリティの追求」 「未知なる境地の創造」 をキーワードに、コンセプト別に DimensionX、Y、Z の 3 つの方向性を設定、車種に合わせたコンセプトに基づき、最適な車両を創り上げます。

HKS 技術のすべてを注ぎ込んだ 1 台を本社工場で施工をおこない、お客様にお届けいたします。

走りたくなる衝動を。あらゆるクオリティの追求を。

そして、未知なる境地の創造を。

50 年培ってきたすべてを注ぎ込み、

HKSは新たなフィールドへ。

まだ誰も知らないクルマの楽しさを、

誰よりもクルマを楽しむ、HKSから。 Dimension Z

未知なる境地の創造

世界がまだ知らない、作り手さえも想像し得ない、

未知なる走りの境地を切り拓く一台。

会社名: 株式会社エッチ・ケー・エス（英文名:HKS Co., Ltd.）

代表者: 代表取締役社⾧ 水口 大輔

住 所: 静岡県富士宮市上井出2266

設 立: 1973年10月

WEB: HKSグローバルサイト https://www.hks-global.com/

HKSオフィシャルサイト https://www.hks-power.co.jp/

リリース提供元：株式会社エッチ・ケー・エス