エールディヴィジ 25/26の第15節 ヘーレンフェインとPSVの試合が、12月7日00:30にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはマクサンス・リベラ（MF）、ディラン・ベンテ（FW）、ジェイコブ・トレンスコウ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイスマエル・サイバリ（MF）、リカード・ペピ（FW）、デニス・マン（FW）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。PSVのデニス・マン（FW）のアシストからヨエイ・フェールマン（MF）がゴールを決めてPSVが先制。

さらに27分PSVが追加点。イスマエル・サイバリ（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、PSVが0-2で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは35分にルーク・ブラウウェルス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

