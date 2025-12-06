[12.6 プレミアリーグ第15節](バイタリティ スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 8 アレックス・スコット

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 19 ユスティン・クライファート

MF 20 アレックス・ヒメネス

MF 24 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 エバニウソン

控え

GK 40 ウィル・デニス

DF 2 フリアン・アラウホ

DF 6 フリオ・ソレール

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 51 M. Dacosta

FW 21 アミン・アドリ

FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 10 コール・パーマー

MF 24 リース・ジェームズ

MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 9 リアム・デラップ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 21 ヨレル・ハト

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 20 ジョアン・ペドロ

FW 38 マルク・ギウ

FW 41 エステバン

監督

エンツォ・マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります