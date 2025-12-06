ボーンマスvsチェルシー スタメン発表
[12.6 プレミアリーグ第15節](バイタリティ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 8 アレックス・スコット
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 19 ユスティン・クライファート
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 2 フリアン・アラウホ
DF 6 フリオ・ソレール
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 51 M. Dacosta
FW 21 アミン・アドリ
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 10 コール・パーマー
MF 24 リース・ジェームズ
MF 49 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 9 リアム・デラップ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 21 ヨレル・ハト
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 20 ジョアン・ペドロ
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります