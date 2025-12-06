ニトリは、1台で複数の調理ができるマルチ調理器「1台5役おてがる調理ポット（OG2G03）」を2025年12月上旬より全国のニトリ店舗およびニトリネットにて発売します。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は2990円（税込）。

「1台5役おてがる調理ポット（OG2G03）」（ブラック）

記事のポイント 「温める」「煮る」「茹でる」に加え、「炒める」「和える」といった5通りの調理方法に対応するマルチな電気ケトルポット。一般的な電気ケトルに比べて直径が大きく、上蓋も取り外せるので調理しやすい設計となっています。

同社が発売した「1台3役の電気ケトルポット（LD2S02）」は、シリーズ累計の販売台数が7万台を突破し、SNSなどで「一人での使用にぴったり」「鍋やラーメン作りが簡単にできる」など話題になりました。

今回発売される「1台5役おてがる調理ポット（OG2G03）」は、1台3役から1台5役に進化。本体内側にコーティングを施したことで、炒める調理や和える調理が可能になりました。加熱の強弱も切り替えられるので、様々な調理に活用できます。

容器内側には300mL〜800mLまで100mL単位で目盛りがついており、計量カップで水の量を計る必要がありません。ふたには大小の湯切り穴がついているので、パスタや野菜を茹でた後にざるを用意する必要もありません。洗い物を増やさずに調理できます。

空焚き防止機能がついており、容器が空の状態で加熱してしまっても、空焚き防止機能がはたらき温度の過上昇を防ぎます。また、マグネット式のプラグなので、万が一 調理中に電源コードを足に引っかけてしまっても、電源コードが本体から外れるので安心です。

※自動OFF機能はありません。

ニトリ 「1台5役おてがる調理ポット（OG2G03）」 発売日：2025年12月上旬 実売価格：2990円（税込）

