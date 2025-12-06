女性は彼氏と別れたら落ち込むものの、しばらくするとスパッと切り替えられる人が多いような気がしますよね。ただ、男性は自分のせいで別れたにも関わらず、未練がましい人もいるようです。そんな男性が、元カノとやり直したいと思っているときに、偶然再会できたらチャンスだと舞い上がってしまいますが、現実はそう甘くないようで……？

今回は、元カノに再会してテンションが上がった男性が現実を思い知った話をご紹介いたします。

結婚していた

「浮気がバレていろいろ面倒になったので、自分から彼女をフッたんです。別れてから1年後、やっぱり元カノとヨリを戻したくなってきて、連絡しようか迷っていたとき、偶然街で元カノを見かけました。これは神様がヨリを戻すチャンスをくれたんだ、と思いすぐに声をかけました。元カノも普通に接してくれて、これはイケると確信した次の瞬間、向こうのほうから『お待たせ！』と元カノに声をかける、さわやかイケメンが現れたんです。その瞬間、彼氏いるのか……とがっかりしたのですが、そいつに『はじめまして！ ◯◯の夫です』と言われて耳を疑いましたね。彼氏じゃなくて、夫……？ どうやら元カノはつい最近結婚をしたらしいです。あわよくばヨリを戻せると思ってたけど、現実を思い知りましたね……」（体験者：20代 男性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 浮気をして自分からフッておいて、さらにヨリを戻そうとするなんて身勝手すぎますよね。元カノが既婚者だとわかったら、現実を受け止めて諦めるしかないでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。