偏頭痛の予防について

偏頭痛で悩まれている女性はとても多い。毎日患者さんもいる。そんなお悩みにマグネシウム。

■偏頭痛のメカニズム

偏頭痛は男性よりも女性に多い。

20~30代の女性に多い。

＊更年期以降の女性では、月経前にエストロゲンが上昇し、血中Mgを骨や筋肉へと移行させる。その結果、脳内のMg（マグネシウム）レベルが低下する。

＊Mg量が少ないと、Ca（カルシウム）による血液凝作用の阻止というMg本来の作用が果たされなくなる。小さな血栓が細い脳動脈に詰まり、偏頭痛を起こすとされている。Mg量が少なすぎると、その他にも血栓を生じさせる物質が増加する。

＊脳内Mg濃度が減少すると、神経伝達物質の過剰活動や神経興奮を促進して、これが頭痛を誘発する。

【関連記事】「なんとなく体がだるい…」今こそ気を付けたい！季節の変わり目に陥りやすい「寒暖差疲労」を乗り切るには

■偏頭痛の引き金

・妊娠、

・アルコール摂取、

・ある種の利尿剤、

・ストレス、

・月経。

＊Mgは血管を弛緩させ、拡張させるので、偏頭痛の原因となるけいれんや収縮が軽減される。

＊Mgは脳の神経伝達物質と炎症性物質お作用を制御するが、このことが偏頭痛に対して一定の役割を果たす。

＊Mgは血小板の過剰な凝集を阻害し、血管を塞ぎ疼痛を引き起こす小血栓の形成を防止する。

＊Mgは筋肉を弛緩させ、乳酸の蓄積を防ぐ。乳酸蓄積に筋肉緊張が伴って頭痛を激化させることがある。

奇蹟のマグネシウムを摂取しよう！！

[文：meilong スタッフ]





「東京・恵比寿で美容鍼灸,鍼灸治療をお探しならmeilongへ（https://www.meilong.jp/」

※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。