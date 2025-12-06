偏頭痛の予防について
偏頭痛で悩まれている女性はとても多い。毎日患者さんもいる。そんなお悩みにマグネシウム。
■偏頭痛のメカニズム
偏頭痛は男性よりも女性に多い。
20~30代の女性に多い。
＊更年期以降の女性では、月経前にエストロゲンが上昇し、血中Mgを骨や筋肉へと移行させる。その結果、脳内のMg（マグネシウム）レベルが低下する。
＊Mg量が少ないと、Ca（カルシウム）による血液凝作用の阻止というMg本来の作用が果たされなくなる。小さな血栓が細い脳動脈に詰まり、偏頭痛を起こすとされている。Mg量が少なすぎると、その他にも血栓を生じさせる物質が増加する。
＊脳内Mg濃度が減少すると、神経伝達物質の過剰活動や神経興奮を促進して、これが頭痛を誘発する。
■偏頭痛の引き金
・妊娠、
・アルコール摂取、
・ある種の利尿剤、
・ストレス、
・月経。
＊Mgは血管を弛緩させ、拡張させるので、偏頭痛の原因となるけいれんや収縮が軽減される。
＊Mgは脳の神経伝達物質と炎症性物質お作用を制御するが、このことが偏頭痛に対して一定の役割を果たす。
＊Mgは血小板の過剰な凝集を阻害し、血管を塞ぎ疼痛を引き起こす小血栓の形成を防止する。
＊Mgは筋肉を弛緩させ、乳酸の蓄積を防ぐ。乳酸蓄積に筋肉緊張が伴って頭痛を激化させることがある。
奇蹟のマグネシウムを摂取しよう！！
※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
