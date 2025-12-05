3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
12月1日（月）の放送では、12月を迎え年末の忙しさについて語り、各社のカラオケ年間ランキングで1位を獲得したことを報告しました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：スーパー繁忙期！ 来ました！ スーパー繁忙期タイム！ 師走！ 俗に言う師走！

若井：詰まりに詰まってますからね！

大森：ねぇ！ 体調に気をつけなきゃいけないけど！ でもフェーズ2も、つまり残りあと1ヵ月ということですからね！ 1ヵ月ないよ！ 1ヵ月経ったらフェーズ3ですから！

藤澤：そうでゃぁん！

大森・若井：「そうでゃぁん」（笑）

大森：いや、もう本当ワクワクですね！

若井：わくわくだね！

大森：今年もあっという間だったなぁ！

藤澤：だねぇ〜！

◆JOYSOUND＆DAM年間ランキングW受賞の快挙を報告！

大森：ということで、いろいろ発表になってるんですけども。2025年のJOYSOUND カラオケ年間ランキング4部門で1位！

藤澤：ありゃありゃありゃ…ありがとうございます…！！

若井：4部門!?

大森：「ライラック」でもだし、「ダーリン」も！ すんご!!

若井：アーティストでも1位…!!



大森：そして、DAMの2025年間ランキングは、楽曲別で「ライラック」でも1位だし、歌手別（今年発売楽曲、今年TikTokでバズった＆歌われた曲、昨年と比べて今年歌われた曲、最多5ジャンルで）Mrs. GREEN APPLEが1位！

若井・藤澤：わー!!

若井：ありがとうございます！

藤澤：みなさん、ありがとうございます！ たくさん……!!




（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



