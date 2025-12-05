Mrs. GREEN APPLE大森元貴「スーパー繁忙期タイム！」年末の忙しさと“フェーズ3”へのカウントダウンに「本当ワクワク」
12月1日（月）の放送では、12月を迎え年末の忙しさについて語り、各社のカラオケ年間ランキングで1位を獲得したことを報告しました。
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：スーパー繁忙期！ 来ました！ スーパー繁忙期タイム！ 師走！ 俗に言う師走！
若井：詰まりに詰まってますからね！
大森：ねぇ！ 体調に気をつけなきゃいけないけど！ でもフェーズ2も、つまり残りあと1ヵ月ということですからね！ 1ヵ月ないよ！ 1ヵ月経ったらフェーズ3ですから！
藤澤：そうでゃぁん！
大森・若井：「そうでゃぁん」（笑）
大森：いや、もう本当ワクワクですね！
若井：わくわくだね！
大森：今年もあっという間だったなぁ！
藤澤：だねぇ〜！
◆JOYSOUND＆DAM年間ランキングW受賞の快挙を報告！
大森：ということで、いろいろ発表になってるんですけども。2025年のJOYSOUND カラオケ年間ランキング4部門で1位！
藤澤：ありゃありゃありゃ…ありがとうございます…！！
若井：4部門!?
大森：「ライラック」でもだし、「ダーリン」も！ すんご!!
若井：アーティストでも1位…!!
大森：そして、DAMの2025年間ランキングは、楽曲別で「ライラック」でも1位だし、歌手別（今年発売楽曲、今年TikTokでバズった＆歌われた曲、昨年と比べて今年歌われた曲、最多5ジャンルで）Mrs. GREEN APPLEが1位！
若井・藤澤：わー!!
若井：ありがとうございます！
藤澤：みなさん、ありがとうございます！ たくさん……!!
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
