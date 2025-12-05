12月3日、9人組アイドルグループ「Snow Man」が、音楽特別番組『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演し、コスプレでのパフォーマンスを披露した。振り切った姿を見せた9人に、SMAPの“面影”を感じたファンもいたようだ。

Snow Manは『カリスマックス』と『悪戯な天使』の2曲を披露。『カリスマックス』では、9人がフジテレビにゆかりあるキャラクターに扮した。

「岩本照（ひかる）さんは『逃走中』のハンター、阿部亮平さんはガチャピン、渡辺翔太さんはちびまる子ちゃんといった具合に、全員がフジテレビ系のバラエティ番組やアニメのキャラクターの衣装をまとったのです。歌唱中には、歌詞の一部をそれぞれのコスプレにまつわるセリフに変えていました」（スポーツ紙記者）

9人の個性あふれるコスプレと、振り切ったパフォーマンスでスタジオは大いに盛りあがった。一方で、放送後のXでは

《SnowManのこの扮装のあたりSMAPの遺伝子を感じる…》

《SMAPさんみたいなことしてるやんっ》

《SnowManっていい意味で令和のSMAP路線突っ走ってるよな》

など、SMAPを思い出す人の声が聞かれていた。

「アイドルとして絶大な人気を誇ったSMAPですが、冠バラエティ番組『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）のコント企画でメンバーがコスプレし、コントを繰り広げることでおなじみでした。木村拓哉さんが奇抜な衣装をまとうなど、アイドルがバラエティ番組に進出するきっかけを作りました。

Snow Manも『悪戯な天使』の歌唱では、オールブラックの衣装でクールなパフォーマンスを見せつつ、『カリスマックス』では笑いに振り切っていたため、SMAPと重ね合わせる人がいたのです」（芸能記者）

Snow Manは2020年にCDデビューし、2025年でデビュー5周年を迎えた。ドラマやバラエティ番組など、個々の露出も増えているが、グループはSMAPに続くような快進撃を見せている。

「デビュー4年めの2024年に5大ドームツアーを開催し、2025年4月には東京国立競技場でライブをおこないました。旧ジャニーズ事務所時代から通算しても、過去に国立競技場公演をおこなったのは、SMAPと嵐の2組だけでした。

Snow Manはわずか5年で、国民的グループと称されたSMAPに並ぶ形になったのです。デビュー当初こそ、目黒蓮さんやラウールさんが目立っていましたが、それぞれのキャラクターが認知され、バランスの取れたグループになりました。“ポストSMAP”として、ファンからも期待されています」（同前）

2016年末にSMAPが解散して、9年が経とうとしている。勢いを見せるSnow Manは“令和の国民的アイドル”になれるか──。