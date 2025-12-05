侍ジャパンよりも早い戦力調整　錚々たるタレントが居並ぶWBC陣容から浮かび上がる米代表の覇権奪回への“本気度”

攻守に多くのタレントが加わっているWBCの米代表(C)Getty Images

覇権奪回への布陣が着々と固まりつつある。現地時間12月3日、カブスのマシュー・ボイドが、米野球専門ポッドキャスト番組『Foul Territory』内で、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場することを明かした。

番組出演の数週間前にマーク・デローサ監督からの電話で出場の打診を受けたというボイドは「国を代表すること、ビッグリーグを代表することは本当に名誉。プレーするのが待ち切れない」と意欲を示した。

連覇を目指す侍ジャパンも、大谷翔平（ドジャース）が2大会連続の出場を表明。戦力は整いつつあるが、2大会ぶり優勝を目指す米国代表の動きは速い。4月にはヤンキースのアーロン・ジャッジが、キャプテン就任とともに大会初出場を明言。その後、今季に60本塁打したマリナーズの名捕手カル・ローリー、ロイヤルズのボビー・ウィットJr.、そして今季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズと、出場を表明する大物選手が続いた。

オフに入っても、MLBアワーズにおいて、カブスのピート・クロウ＝アームストロングと、ダイヤモンドバックスのコービン・キャロルの両外野手が出場を表明。さらに救援右腕のレッドソックスのギャレット・ウィットロックも続いた。

各代表チームでも、ベネズエラに名捕手サルバドール・ペレス（ロイヤルズ）が、プエルトリコにフランシスコ・リンドーア（メッツ）ら、出場を表明した大物選手はいるが、日本同様に1〜2人程度。ここまで明確に陣容が固まっているのは米国代表だけだ。すでに投手3人、捕手1人、内野手1人、外野手3人と、計8選手が出場を表明している。