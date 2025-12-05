目黒蓮（Snow Man）が日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の名シーン座談会に登場。妻夫木聡、松本若菜との“爆笑”トークが公開され、大きな反響を呼んでいる。

【画像＆動画】目黒蓮＆妻夫木聡＆松本若菜 名シーン座談会／ドラマオフショット

■オリーブグリーンスーツにパープルのネクタイを合わせた目黒蓮

目黒は深みのあるオリーブグリーンのスーツで登場。柔らかな素材感が上品に映える一着で、インナーには淡いストライプシャツを重ね、パープル系のネクタイを差し色にしたスタイルだ。さらりと整えたヘアに丸みのあるフレームのメガネが知的な雰囲気を添え、劇中とは異なる自然体の魅力を際立たせている。

妻夫木はチャコール寄りのスーツに淡いイエローのタイを合わせた穏やかな佇まい。松本はブルーのチェックワンピースに深いブルーのカーディガンを合わせ、軽やかな華やかさを見せている。

■座談会は終始“爆笑”ムード

映像では「お気に入り＆印象的なシーンは？」をテーマにトークが展開。妻夫木が自身の“大泣き”エピソードを語り始めると、目黒は思わず爆笑。さらに「妻にも見せて」と語る妻夫木に、目黒は「かわいい」を連発し、場は和やかな空気に包まれた。

目黒は印象的なシーンとして「7話の最後」を挙げ、「栗須さんが電話で聞いて、そこからじわじわ広がっていくあの雰囲気というか、現場で生まれたものがたくさんあった」「1日のスケジュールの前半の方に撮っていて、みんな『今日は終わりだろこれで！』みたいな」と裏話を披露。

さらに妻夫木が安藤政信、佐藤浩市とのエピソードを語ると、目黒は笑いが止まらない様子。終始ニコニコで、現場の温かなムードが伝わる座談会となった。

SNSでは「現場の温かい雰囲気が伝わる」「ぶきめめ仲良すぎて手繋いじゃったw」「めめ爆笑してて楽しそう」「スーツでスタイルの良さ際立ってる」など、多くの声が寄せられている。

■目黒蓮＆妻夫木聡＆松本若菜『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット