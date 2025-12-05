Image:ankerjapan

楽天市場では、2025年12月4日（木）20時から12月11日（木）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。

現在、イヤーカフ型で、耳を塞がない快適な装着感が特長の、「Soundcore C30i」の上位モデル「Soundcore C40i」など、Anker（アンカー）のオーディオアイテムがお得に登場しています。

また、「ショップ買いまわり」で最大7,000ポイントがゲット可能。是非チェックしてみてください。

耳を塞がない快適な装着感がクセになる、Ankerのイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C40i」が4,000円オフ

【期間限定セール実施中 12/11まで】Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】 8,990円 （4,000円オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

片耳約5.7gの軽量設計で、耳への負担を軽減。AnkerのAnkerのイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C30i」が4,990円で登場

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】 4,990円 （1,000円オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

家事中やランニングなど周りの音をしっかりと取り込みたいシーンでも安心。Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンがお買い得

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Soundcore AeroFit（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP57防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 8,990円 （4,000円オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Soundcore AeroFit 2 (Bluetooth 5.4)【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大42時間再生 / マルチポイント接続/PSE技術基準適合】 11,940円 （公式価格より29％オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大36時間再生 / マルチポイント接続】 4,490円 （公式価格より25％オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

電車やカフェなどの騒がしい環境でも音楽をクリアに楽しめる、Ankerのノイキャン搭載イヤホンがクーポン利用で最大4,000円オフ！

【4,000円OFFクーポン 12/11まで】Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）完全ワイヤレスイヤホン / ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電 / マルチポイント 14,990円 （クーポン利用で4,000円オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

【1,500円OFFクーポン 12/11まで】Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 5,990円 （クーポン利用で1,500円オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

1台3役のモバイルバッテリーや、持ち運びに便利なコンパクト設計のスピーカーなど、その他アイテムもお得に！

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル ライトニングケーブル) (10000mAh 30Wモバイルバッテリー 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 5,990円 （2,000円オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

【35%OFFクーポン 12/11まで】Anker SoundCore 2 (12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】 5,990円 （クーポン利用で35％オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

【期間限定セール実施中 12/11まで】Anker Prime Charger (100W, 3 Ports, GaN) 【PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 6,190円 （公式価格より31％オフ：12月11日1時59分まで） 楽天で見る

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

