SUPER★DRAGONにファンから容赦ないダメ出し！衝撃の証言が続々「メンバーが仲良すぎて…」

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。

本日12月5日（金）の放送より、12月のピックアップアーティスト・SUPER★DRAGONが登場する。

番組では、M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタートの山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、スターダスト発・進化系ミクスチャーユニットのSUPER★DRAGONの魅力を徹底解剖していく。

◆ネクストブレイク必至の9人組！

「ビジュイイじゃん」が流行語大賞にノミネート、さらには紅白への初出場も決まったM!LKや、大躍進中の超特急など、日本の音楽シーンを盛り上げる数々のグループが所属するEBiDAN。

そんなEBiDANでネクストブレイクが期待されるのが、9人組ユニットのSUPER★DRAGONだ。

2015年9月に結成した、9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON＝通称”スパドラ”は、ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させた、ミクスチャースタイルの楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力。

10周年イヤーに突入し、よりいっそう活躍が期待されるネクストブレイク必至のグループとして注目を集めている。

◆「陰キャ集団」という証言の実態は？

番組では、そんなSUPER★DRAGONを迎え、若井らが魅力を徹底解剖する。

今回の収録に向けたスタッフ会議には、SUPER★DRAGONメンバーの伊藤壮吾と柴崎楽が参加。

スタッフからの「何かやりたい企画は？」という問いに、「ファンから、好きなところよりダメ出しが聞きたい」（柴崎）、「こうしてほしいという改善点などを、グループ、個人問わず聞きたい」（伊藤）という要望が。

そこでスタッフは、SUPER★DRAGONのファンイベントで会場に集まったファンを直撃し、“率直な”意見を集める。

すると、「メンバーが仲良すぎて、たまにファンが置いていかれる」「実は陰キャ集団？」と、衝撃的な証言が飛び出すことに。実際にSUPER★DRAGONの楽屋にカメラを設置して覗いてみると、そこにはリアルな姿が…。

ほかにもファンからは、グループ全体へのダメ出しとして「インスタの投稿頻度を上げて」「撮り方のパターンを工夫してほしい」という声も。若井からSNS投稿のポイントを聞いたメンバーたちは？

なかなか見ることができないSUPER★DRAGONの意外な魅力に注目だ。