【NBA試合速報】2025年12月5日（金） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
日付：2025年12月5日（金）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 99 - 98 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし30-10で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし56-34で終了する。
第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び80-66で終了する。
第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び99-98で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-12-05 11:55:05 更新