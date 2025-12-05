フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ
日付：2025年12月5日（金）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 99 - 98 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

　NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

　第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし30-10で終了する。
　第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし56-34で終了する。
　第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び80-66で終了する。
　第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び99-98で終了する。
　試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

