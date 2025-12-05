フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2025年12月5日（金）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 99 - 98 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし30-10で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし56-34で終了する。

第3クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び80-66で終了する。

第4クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズが試合を有利に運び99-98で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-05 11:55:05 更新