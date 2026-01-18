東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」まとめ

東京ディズニーシーでは2026年1月8日より「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」のグッズ、スーベニア付きメニューを販売！

開催日：2026年1月8日より

東京ディズニーシーでは2026年1月8日より「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」を開催！

ミッキーが長い航海から帰る日、シェリーメイがサプライズを思いつき、ダッフィーたちと一緒に準備を進めるストーリー。

みんなのサプライズに笑顔がこぼれる、ほんわかと心が温かくなるグッズやメニューが登場します。

「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」ストーリー

今日はミッキーが長い航海から帰ってくる日。

ダッフィーたちはミッキーがいないあいだに起こったいろいろな出来事を伝えたくてワクワクしていました。

「そうだ！この気持ちをひとりひとりプレゼントにして渡すのはどう？」

シェリーメイの提案にみんなは大賛成。

手紙で思いを伝えることにしたダッフィーは書き終えると宝箱の中から小瓶を取り出しその中に手紙を入れました。

ミッキーが港に着いたと知るとダッフィーたちはそれぞれのプレゼントを抱えてミッキーのもとに急ぎます。

みんなを見たミッキーは思わず笑顔になりました。

「ミッキーがいない間に楽しいことがいっぱいあったんだよ！」

「そうなんだ！早く知りたいな」

ミッキーがダッフィーからもらった小瓶を開けるとみんなの思いが虹のようにきらきら輝き、空に舞い上がりました。

「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」スペシャルグッズ

ぬいぐるみバッジは、ダッフィー＆フレンズ7人が虹のようにさまざまな色合いのコスチュームを着ている「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」ならではのデザインです。

また、ダッフィーのもこもこの耳と大きなリボンがついたベレー帽や、ミッキーへ書いた手紙からちょこんとダッフィーが顔をのぞかせているデザインのショルダーバッグ、大好きなミッキーにダッフィー＆フレンズがあふれる思いを伝えている瞬間が大きく描かれたトートバッグや手紙を持っているくっつきぬいぐるみなどの身につけグッズが登場します。

ダッフィー＆フレンズ7人それぞれのシルエットの形をしたカラビナのほか、航海から帰ってきたミッキーがダッフィーをぎゅっと抱きしめる様子をデザインしたぬいぐるみバッジや、大好きなミッキーに思いを伝えるダッフィー＆フレンズのように、大切なひとへ手紙を書くことができるレターセットを販売します。

グッズを大切なかたへプレゼントして、「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」ならではの心あたたまるひとときを分かち合うのもおすすめです。

そのほか、東京ディズニーシーに飾られている「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」のデコレーションをイメージしたデザインのきんちゃくやクリアホルダーセットが登場します。

きんちゃくは全部で7種類あり、どのデザインが出るかは袋を開けてからのお楽しみです。

20周年の1年間の思い出をお友だちやご家族と振り返ってみてはいかがでしょうか。

「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」スペシャルメニュー

レストラン「ケープコッド・クックオフ」と「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、ダッフィー＆フレンズ20周年の華やかさをイメージしたスパークリングドリンク（オレンジ＆ライチー）を販売します。

トッピングはシャボン玉を表現しており、混ぜながら飲み進めると、オレンジのソースとライチーのジュレで食感と味わいをお楽しみいただけます。

また「ケープコッド・クックオフ」では、ブルーベリーのミルクプリン＆チーズムースと、キャラメルとチョコのアップルクランブルケーキが登場します。

ブルーベリーのミルクプリン＆チーズムースには、ミッキーにダッフィー＆フレンズがあふれる思いを伝えている瞬間をデザイ

ンしたスーベニアカップを、

キャラメルとチョコのアップルクランブルケーキには、航海から帰ってきたミッキーとダッフィーの再会の様子を描いたスーベニアプレートを付けることができます。

そのほか、対象メニューにはスーベニアランチケースや

スーベニアドリンクボトルを付けることができます。

デコレーション

メディテレーニアンハーバーやアメリカンウォーターフロントのケープコッドエリア、ロストリバーデルタには、「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」のデコレーションが登場します。

バナーや壁面に描かれたアート、ダッフィー＆フレンズ7人と一緒に写真が撮影できるフォトスポットなどでパークを訪れたゲストの皆さまをお迎えします。

ディズニーホテル

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの3つのレストランでは、2026年1月13日（火）から（一部メニューは2026年1月8日（木）から）3月19日（木）まで「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」をテーマにしたスペシャルメニューが登場。

ダッフィー＆フレンズのモチーフやカラフルな色使いで、ダッフィーたちのワクワクした気持ちを表現した料理のほか、スペシャルドリンクもご用意し、ゲストの皆さまに楽しいお食事のひとときをお届けします。

※提供期間などの詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

フリーきっぷ

ディズニーリゾートラインでは、2026年1月8日（木)から「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」の内装デコレーションを一部リニューアルするほか、「ダッフィー＆フレンズ20周年」オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷを枚数限定で販売します。

また、2026年1月8日（木)から3月19日（木)まで「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

※在庫状況により、販売期間中であっても販売終了となる場合があります。

