東京スカイツリー×『魔法少女まどか☆マギカ』、コラボイベント初開催!
東京スカイツリーでは、1月8日から4月6日の期間、『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開を記念したコラボイベント「東京スカイツリー(R)×魔法少女まどか☆マギカ 月夜のワルツ」を開催する。
本イベントでは、「“希望”と“祈り”の魔法」をコンセプトに、地上450メートルの天望回廊を中心に 『魔法少女まどか☆マギカ』の世界観に浸れる展示装飾や、キャラクターと撮影できるフォトスポットを設置するほか、東京スカイツリーでしか手に入れることのできないオリジナルグッズやイベント限定のカフェメニューを販売する。
さらに、地上350メートルの天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映や、『魔法少女まどか☆マギカ』のキャラクターをイメージした特別ライティングの点灯なども実施する。
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project ©TOKYO-SKYTREE
