収録中にまさかのハプニング！突然の“大御所俳優”登場で石原良純も姿勢を正す事態

本日12月2日（火）、豪華MC3人による番組『徹子＆純次＆良純の世界衝撃映像の会』第6弾が放送される。

MCは大の衝撃映像好きの黒柳徹子に加え、高田純次＆石原良純コンビの超異色な3人が、世界中から集められた衝撃映像を見て驚き＆笑いの連続。

ゲストには、榊原郁恵、劇団ひとり、池田美優（みちょぱ）を迎えたメンバーで大盛り上がりする。

◆徹子のエピソードにスタジオ大爆笑！

今回は2025年の総決算ということで、世界中の衝撃映像を一挙大放出。息を呑む瞬間から思わず笑ってしまう映像まで、見逃せない瞬間が盛りだくさんだ。

忘年会シーズンにピッタリな酔っ払い映像特集では、階段脇で寝ていた酔っ払いが寝返りを打って落下したり、デッキから転げ落ちる人がいたり、さらには“目覚めたらバイクに挟まっていた男”まで登場し、「なんだこの映像！」とツッコミの嵐。

良純が「僕も飲んでて、旅館の非常階段から転げ落ちたことある」と告白し、純次が「どう思います？」と徹子に冗談交じりに問いかける。

さらに徹子が過去に起きた衝撃のエピソードを暴露する場面も。

スタジオ収録の際に、マイクの周りでひそひそ声で話すシーンにもかかわらず、徹子はなぜか大声が出てしまい、スタッフが取ったまさかの対応策とは？

「小さい声でひそめるっていうのができない」と語る徹子にスタジオは大爆笑する。

◆収録中に大御所俳優が登場！

今回は、徹子が「すごい！」と大興奮する牛の衝撃映像が大集合。

街中で大喧嘩する牛、野菜を持った男性に容赦なく突進する牛、雑貨店に侵入して暴れまわる牛など、怒涛の牛ラッシュとなる。

榊原が「店番しちゃってるよ」と爆笑し、良純は「（後ろから激突された）おじさんは可哀想じゃない？」と思わずコメント。しかし徹子は「そこまで気が回らなかったんじゃない？」とあくまで牛目線でコメントしスタジオは笑いに包まれる。

結婚式の誓いの言葉の最中に牛が登場する映像には、みちょぱが「タイミングバッチリ！」と大盛り上がりし、徹子も「最高でした」とご満悦。

さらに、収録中にまさかの大物俳優が登場する驚きの一幕が。

突然の登場に良純は緊張のあまり姿勢を正し、急にかしこまるレアな一面を見せる。劇団ひとりも「良純さん（の姿）が新鮮だった」と驚きを隠せない事態に？