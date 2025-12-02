「アーミーナイフ」は手放せない キケ残留を米メディアが有力視 怪我の状況が「むしろプラスに働く」
ユーティリティ性と勝負強さを来季も見せてほしい(C)Getty Images
ドジャースの世界一連覇に貢献し、オフには左肘の手術を受けたことも報じられた、キケ・ヘルナンデス。シーズン終了とともにFAとなっており、34歳の去就が現在も注目を集めている。
計9シーズンに渡って在籍したドジャースで来季もプレーすることが有力視される中、その動向には現地メディアも関心を寄せており、米メディア『BOLAVIP US』が現地時間11月30日、キケ・ヘルナンデスの今後について論じる特集記事を配信した。ドジャースとの再契約の可能性を占っている。
左肘手術の影響から、年明け以降も休養が必要であると報じられている現状を受け、「翌シーズンに向けて準備を進めるドジャースにとって痛手となる」と訴えるなど、再契約での残留を予想する同メディアは、「（ドジャースの来季）構想の重要な一員だったが、少なくとも来季2月までは復帰できない見通しだ」などと説明する。
また、キケ・ヘルナンデスがFAという立場ではあるものの、「術後の回復途中である状況がむしろプラスに働く可能性もある。他球団は復帰を待つ余裕がないだろうから、ドジャースとの再契約の可能性はかなり高い」との見解も綴っている。
同メディアは、今季までのパフォーマンスを振り返り、「ドジャースにとってまさに“スイスアーミーナイフ”のような存在」などと評価する。加えて、「レギュラーシーズンを通して必要に応じてさまざまな重要な役割をこなしてきた。一塁、二塁、三塁に加え、左翼や中堅まで幅広いポジションを守り、その適応力は、チームがワールドシリーズを制する上でも欠かせない要素となった」と強調している。
今回のトピック内で同メディアは、キケ・ヘルナンデスの手術が来季の戦いを見据えるドジャースにとって、「新シーズンへの最初の難題」であると指摘。すでに、3連覇へ向かうチームにおいて必須の存在であると位置づけている。
ポストシーズンでも全試合でスタメン出場を果し、土壇場でみせてきた数々のアグレッシブなプレーでチームを救ってきたキケ・ヘルナンデス。来季もドジャースの一員としてグラウンドに立つ姿を、多くのファンもイメージしているはずだ。
