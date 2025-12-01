◆バスケットボール男子 Ｗ杯アジア１次予選 日本８０―７３台湾（１日、台湾）

Ｂ組で世界ランク２２位の日本は同６７位の台湾と敵地で対戦し、８０―７３で格下相手に辛くも勝利した。２８年ロサンゼルス五輪予選を兼ねる２７年のＷ杯出場へ、ホーバスジャパンが連勝で滑り出した。１次予選Ｂ組には中国と韓国も入り、来年７月までホームアンドアウェー方式で６試合を戦い、上位３チームが突破する。

シューティングガードの西田優大（三河）は両チーム最多の２１得点と躍動。第２クオーターでは３本の３ポイントシュートを決めるなど、日本に流れを引き寄せた。「準備したものがやっと出せたが、ターンオーバーが目立ってしまったので反省」と勝利に貢献しても、慢心はしていない。

今後は来年２月２６日に中国、３月１日に韓国を相手に、沖縄アリーナで戦う。「この２連戦はタフな試合が待っている。シーズン中に準備して臨みたい」と負けられない試合は続く。トム・ホーバス・ヘッドコーチも「これからもっと、もっと、もっと、もっといいバスケをしたい。楽しみ」と笑みを交えて残りの戦いへ意気込んだ。