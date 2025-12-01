アイナ・ジ・エンドのドキュメンタリーシリーズ『Story of AiNA THE END』が配信開始
アイナ・ジ・エンドが初のドキュメンタリーシリーズ『Story of AiNA THE END』の#1を自身のOfficial YouTubeチャンネルで公開した。
■#1は「革命道中ツアー」編
12月1日に公開された#1は、4月に事務所を移籍しあらたなスタートを切ったアイナ・ジ・エンドの移籍後初のソロツアー「革命道中ツアー」編。
監督・撮影・編集は、エリザベス宮地が担当しており、ライブ前の裏側や、実の妹でありバックダンサーのREiKAやバンドメンバー、チームスタッフと戯れる素顔、「革命道中」のヒットに至るまでの裏側など、まさにアイナ・ジ・エンドのストーリーが記録されている。
また、映像の最後には次回の予告と思われる、12月20日に東京ガーデンシアターにて開催されるアイナ・ジ・エンドのワンマンライブ『nukariari』の演出打ち合わせやリハーサルなど、ワンマンライブに向けて奔走するアイナ・ジ・エンドの様子が映し出されている。
■【動画】Story of AiNA THE END #1 革命道中ツアー
