アイナ・ジ・エンドのドキュメンタリーシリーズ『Story of AiNA THE END』が配信開始

アイナ・ジ・エンドが初のドキュメンタリーシリーズ『Story of AiNA THE END』の#1を自身のOfficial YouTubeチャンネルで公開した。

■#1は「革命道中ツアー」編

12月1日に公開された#1は、4月に事務所を移籍しあらたなスタートを切ったアイナ・ジ・エンドの移籍後初のソロツアー「革命道中ツアー」編。

監督・撮影・編集は、エリザベス宮地が担当しており、ライブ前の裏側や、実の妹でありバックダンサーのREiKAやバンドメンバー、チームスタッフと戯れる素顔、「革命道中」のヒットに至るまでの裏側など、まさにアイナ・ジ・エンドのストーリーが記録されている。

また、映像の最後には次回の予告と思われる、12月20日に東京ガーデンシアターにて開催されるアイナ・ジ・エンドのワンマンライブ『nukariari』の演出打ち合わせやリハーサルなど、ワンマンライブに向けて奔走するアイナ・ジ・エンドの様子が映し出されている。

■【動画】Story of AiNA THE END #1 革命道中ツアー

