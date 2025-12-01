「そう来たか!」「オシャレ」「歴史を紡ぐ逸品」鹿児島が“全部盛り”の来季ユニフォームを発表
鹿児島ユナイテッドFCは1日、「明治安田J2・J3百年構想リーグ」において着用するトップチームの公式戦ユニフォームのデザインを発表した。
クラブは「シーズン移行前・特別なリーグ戦のユニフォームは、まさにANGUAのオールタイム・ベストアルバム。2021シーズンから2025シーズンまでのユニフォームコンセプトを詰め込んだ、スペシャルな仕様となっております」と説明。「薩摩切子、カイコウズ、大島紬、屋久島、桜島、天文館…これまでANGUAが表現してきた様々な『鹿児島』を身にまとい、明治安田J2・J3百年構想リーグに挑みます」と続けている。
クラブが公式X(@kagoshimaufc)で新ユニフォームを発表すると、ファンは「歴史を紡ぐ逸品」「そう来たか!」「相変わらず良いデザイン」「全部乗せならぬ、全部盛り」「好きなデザイン」「毎回かっこいい」「個人的には2nd」「てんこ盛りユニね!!」「欲しいな〜」「めちゃくちゃオシャレ」などと反応している。
