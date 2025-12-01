ESSEonlineに掲載された記事のなかから、12月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

50代、60代と年齢を重ねるにつれ「ものを減らしすっきりと身軽に暮らしたい」と考える人が増えています。YouTubeでシンプルなインテリアや暮らしのコツを配信するライフさん（63歳）もそのひとり。現在夫婦でふたり暮らし、「あって当たり前と思っていたものが、じつはなくなっても困らない」ということに気がついたライフさんに、思いきって手放してよかったものを教えてもらいました。

※ 記事の初出は2023年12月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

手放せるかも？と思ったらすぐに行動に移します！

使いづらくなったり、子どもが独立して使用頻度が減ったら、すぐ処分を検討するのがライフさん夫婦。つくりつけの家具など、大きなものもなるべく自分たちで作業します。

「最初に処分したのは靴箱。かなり昔に外しましたが、当時同居していた子どもたちも自然と受け入れてくれました」（ライフさん、以下同）

最近は洗面所の大型の棚を外し、小さな飾り棚を設置。

「洗面所にお花やグリーンを飾れるようになり、とても満足しています」

以前は、腰までの高さがある家族用の靴箱を玄関口に置いていました。手放したところ玄関がすっきり。グリーンやアートも飾れます。「明るく広々として、見た目もよくなりました」

手放したもの1：靴箱

靴箱を処分したあとは、廊下の収納棚をシューズクローゼットとして使用することに。大胆な利用手順をのぞき見してみました。

（1） 帰ったら、靴を乾かす

帰宅後は靴を半日以上たたきに放置。「泥やホコリを落としやすくします。濡れていたら乾くまで1日以上置いておくことも」

「放置しているように見えますが、じつは乾燥中です」

（2） 半日後、ブラシがけする

ブラシでささっとホコリを落とせば、次に履くときもきれい。

「ブラシも、シューズクローゼット内に保管しています」

（3） 靴を持って5歩先の棚へ収納

「5歩先のシューズクローゼットに収納するのは、とくに手間は感じません」

あまり使っていなかった廊下の収納を有効活用し、すっきり玄関を保っています。

手放したもの2：洗面所の棚

洗面所の棚を処分。これまで洗面所で行っていた身だしなみは、キッチンで.。

●大きな棚からシンプルな棚へ

洗面所の収納棚を自分たちで取り外し、ニトリの棚板を飾り棚として設置。「子どもが巣立ち、収納するものが減ったので、不便はありません」

●身だしなみは明るいキッチンで

キッチンに鏡を設置。歯みがきやヒゲそり、メイクも明るいキッチンで終了。「階が違う洗面所に行く必要がなくなったのもメリットです」

食器棚の引き出しの1段をメイク道具の収納に。「鏡のそばにあるので、ささっと取り出し、お化粧がすぐできます」

夫の身だしなみもここで整えます。

手放したもの3：子どもの作品

子どもの作品は捨てづらいもの。残したい作品を厳選して1箱に収めました。

子どもの作品は2人合わせて段ボール1箱分。

「立体物は写真を撮影してから手放し、平面の作品を多く残すようにしました。とくに私たちあての手紙や絵などは捨てられません」