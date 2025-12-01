©やなせたかし ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

「香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム」は、漫画家で絵本作家、詩人でもあるやなせたかしさんの故郷・高知県香美市にあり、物部川エリアを代表する人気スポットです。

アンパンマンの生みの親、やなせたかしさんのこだわりと遊び心が随所に散りばめられたアンパンマンミュージアムをはじめ、やなせたかしさんの多彩な仕事ぶりを感じることができる「詩とメルヘン絵本館」もあり、大人も子どもも丸一日楽しめるファミリーにおすすめのスポットです。

1996年に開館したアンパンマンミュージアムは、2025年3月29日に建物の改修工事を終えてリニューアルオープン！

館内には、愛や喜び、涙、やさしさがぎっしり詰まった「やなせワールド」を心ゆくまで楽しめる仕掛けが盛りだくさんです。ミュージアムには決まった順路はなく、館内のあちこちに隠れているアンパンマンと仲間たちを探しながら、それぞれが好きなように回ることができます。

■香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム（かみしりつやなせたかしきねんかん あんぱんまんみゅーじあむ）

住所：高知県香美市香北町美良布1224-2

TEL：0887-59-2300

料金：入館一般1200円、中・高生500円、3歳〜小学生300円

営業時間：9時30分〜17時（入館は〜16時30分）

休館日：火曜（祝日の場合は翌日）

※入館には事前予約が必要。詳しくはやなせたかし記念館公式HPを要確認



「香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム」から車で5分の場所にある「やなせたかし朴ノ木（ほおのき）公園」は、やなせたかしさんと妻・暢（のぶ）さんが眠る、柳瀬家跡地につくられた墓地公園。山々に囲まれた美しい自然の中でベンチに座ってゆったり休憩できるスポットです。

公園内には詩碑があり、左側にはアンパンマン、右側にはばいきんまんの石像が立っています。石像はアンパンマンミュージアムの方を向いて立っており、記念館を見守っています。やなせたかしファンなら、アンパンマンミュージアムを訪れた後にぜひ立ち寄りたいスポットです。

■やなせたかし朴ノ木公園（やなせたかしほおのきこうえん）

住所：高知県香美市香北町朴ノ木405

TEL：0887-59-2300 （（公財）やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団）

料金：無料

営業時間：周辺自由

※見学の際は近隣住民の迷惑にならないようにご注意ください

定休日：無休



「⾹美市⽴やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム」から⾞で約30分。南国市の後免町もやなせたかしさんゆかりの地です。後免町はやなせさんが少年時代を過ごした場所で、やなせさんが暮らしていた柳瀬医院（やなせたかしさんの伯父が営んでいた内科小児科医院）の跡地は芝生が広がる「やなせたかし・ごめん駅前公園」として整備されています。

公園から南に約200ｍ、やなせさんが少年時代に歩いた後免町商店街は「やなせたかしロード」とよばれており、アンパンマンやばいきんまん、ドキンちゃんなど7体の⽯像や、やなせさんが生んだ南国市のキャラクターのシャッターアートなどが楽しめます。

またロード沿いに新たに整備された「やなせライオン公園」は、柳瀬医院にあったライオン像“やなせライオン”のレプリカや、やなせさんの分身“やなせうさぎ”のモニュメントなど、やなせさんの人生や作品から着想を得たもので溢れる、遊び心たっぷりの公園です。散策途中にぜひ⽴ち寄りたいスポットですね。

■やなせたかし・ごめん駅前公園（やなせたかし・ごめんえきまえこうえん）

住所：⾼知県南国市駅前町3-2-24

TEL：0887-59-2300（香美市立やなせたかし記念館）

営業時間：周辺⾃由

料⾦：周辺⾃由

定休⽇：なし

■やなせたかしロード（やなせたかしろーど）

住所：⾼知県南国市後免町1〜3丁目

TEL：088-880-6560（南国市商工観光課）

営業時間：周辺⾃由

料⾦：周辺⾃由

定休⽇：なし



やなせたかしロードのスタート地点・後免駅から徒歩約10分の場所にある「海洋堂SpaceFactoryなんこく」は、世界に誇るフィギュアメーカー「海洋堂」がプロデュースした“ものづくりの発信新拠点”。宇宙船を思わせる未来的な造りの建物が特徴で、ものづくりのまち南国を象徴するスポットです。1階は海洋堂が誇るフィギュアの展示などに加えて、海洋堂のソフビフィギュア（ソフトビニール製フィギュア）が生まれる瞬間が見学できる工場もあります。

高さ約4mもあるモニュメント「生命の塔」をはじめ、海洋堂が手がけたフィギュアの数々の展示、ものづくり体験工房ではフィギュアの色塗り体験や、ジオラマ作りの体験などができます。「創る楽しみをすべての人に」をキャッチフレーズにした展示や体験プログラムが揃った「海洋堂SpaceFactoryなんこく」は、物部川エリアのマストスポットの一つです。

■海洋堂SpaceFactoryなんこく（かいようどうすぺーすふぁくとりーなんこく）

住所：高知県南国市大そね1623-3

TEL：：088-864-6777

営業時間：10〜18時（最終入館は17時30分）

料金：入館無料、フィギュアの色塗り体験は1430円、ジオラマ教室（小）1980円

定休日：火曜（祝日の場合は翌平日）



御免駅から車で5分の「西島園芸団地」も人気スポットの一つです。6haもの広大な土地の中に、15棟の栽培ハウスや観光ハウスなどが立ち並び、四季を通して色とりどりの花々が咲き、すべての植物が購入可能。採れたてのメロンやスイカ、フルーツを使ったスイーツなどが味わえるカフェもあります。

受付でフルーツ券880円を購入し、美しい花々に囲まれた特等席へ移動、芳醇な香りで瑞々しい採れたてフルーツをしっかり味わえるのがうれしいポイントです。カフェではそのほかスイーツやドリンクもあります。

■西島園芸団地（にしじまえんげいだんち）

住所：高知県南国市廿枝600

TEL：088-863-3167

料金：フルーツ券880円（スイカ・メロン試食付き）

駐車場：200台



小さなクラフトビール醸造所「TOSACO TAP STAND」

JR土佐山田駅からJR四国バスで約17分、川奈路バス停からすぐの場所にある「TOSACO TAP STAND」は、小さなクラフトビール醸造所です。地元・高知の素材を生かしたビール作りを行っており、定番のビールから、その日限定のものまで店内のタップから直接注いだ新鮮なビールが味わえます。

小さな店内の5席と、広々としたガーデンエリアに客席が設けられ、物部川の流れや周辺の緑に癒されながらゆったりとした時間を過ごすことができます。また、高知県の食材を使ったおつまみや、オリジナルジェラートなども用意されており、予約すれば土佐あかうしの手ぶらBBQプランなども楽しめます。

おすすめは、「TOSACOビール3種飲み比べセット」1300円。9種のビールの中から好きなものを3つ選んで飲み比べできるので、自分のお気に入りを見つけやすいと人気です。好みのものが決まったら改めて注文したり、おみやげに瓶ビールを買って帰ったりすることもできます。ビールの量り売りも行っているので「これだ！」と思ったら思い切って大量購入もありです。

■TOSACO TAP STAND（とさこ たっぷ すたんど）

住所：高知県香美市香北町橋川野584-1

TEL：0887-59-2633

営業時間：木・金曜16〜21時（20時30分LO）、土・日曜、祝日曜11〜18時（17時30分LO）

休み：月・火・水曜（祝日の場合は営業）

駐車場：約20台



龍河洞は、高知市の中心部から車で約40分、高知龍馬空港からは約20分の場所にある鍾乳洞です。総延長は約4kmにもおよび、全体のうち、東本洞の約1kmが観光コースとして一般公開されています。鍾乳洞の内部は起伏に富んでおり、屈んで歩かないと頭を天井にぶつけてしまうような狭い場所を抜けたかと思うと、突然、吹き抜けのように開放的な空間が現れます。スタートからゴールまでの所要時間はおよそ40分です。

鍾乳洞内部は国内初のプロジェクションマッピングや演出照明、BGMなども導入されたことで、近年はフォトジェニックなスポットとして注目を集めています。

洞窟内で見られる芸術的な鍾乳石が成長するのは、約100年かけてわずか1cmだけ。龍河洞は、地下水が石灰石を削るようにして、数千万年もの時間をかけて形成されたと考えられています。観光コースのゴール地点近くにある「神の壺」は、鍾乳石ができあがる工程がよくわかる場所。弥生人が遺した「神の壺」は、長い時間の中で弥生式土器の壺が鍾乳洞と一体化したもので、世界的にも珍しく、学術的にも大変価値が高いものとされています。

■「龍河洞」（りゅうがどう）

住所：高知県香美市土佐山田町逆川1424

TEL：0887-53-2144

料金：入洞1200円

営業時間：8時30分〜17時（12〜2月は〜16時30分）

休み：無休

いかがでしたか？アンパンマンの生みの親やなせたかしさんの故郷・物部川エリアには、魅力的なスポットがたくさんあるので、1泊もしくは2泊してゆったり旅してみてくださいね！



Text＆Photo：能勢太郎（Clay）



