法定速度が“時速30km以下”に引き下げられる「生活道路」ってどんな道？ 2026年9月1日からスタート！ 交通事故の現状を改善するための取り組みとは
30km／h以上で歩行者の致死率は急激に上昇！
令和8年（2026年）9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路におけるクルマの法定速度が60km／hから30km／hに引き下げられることが決まっています。
「生活道路」とは、どのような道路のことを指すのでしょうか。生活道路における交通事故の状況とともに見ていきましょう。
【画像】何が「あっ！」なの？ なぜ道路上に「あっ！」って書いてある？ 画像で見る（14枚）
警視庁は、生活道路における法定速度について、60km／hから30km／hに引き下げることを公表しています。
適用されるのは令和8年9月1日からですが、以下の道路におけるクルマの法定速度は、引き続き60km／hです。
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路は、その速度が最高速度
なお、「生活道路」は法律上、明確な定義はありません。警視庁は、「生活道路」を「主に地域住民の日常生活に利用されるような道路」と定義しています。
各市区町村では、「車道幅員にかかわらず住宅地内の道路」を生活道路としているケースが多い状況です。
そのほか、「車道幅員にかかわらず学校周辺の道路」「車道幅員5.5ｍ未満のもの」「車道幅員にかかわらず駅や商店街周辺の道路」などを生活道路としているケースもあります。
生活道路の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
・交差点が分かりにくい
・見通しが悪い
・優先関係が不明確
・車道幅員が狭い
・中央線がない
・歩車分離されていない
・幹線道路の抜け道として利用されることが多い
警察庁交通局が公開しているデータによると、令和6年の幅員5.5m未満の道路における交通事故は6万7522件。幅員5.5m未満の道路における歩行者・自転車乗用中の死傷者数は、幅員5.5m以上の道路の約1.9倍となっています。
また、歩行者の自宅から500m以内の場所で事故が多発していることも分かっています。
以前から、生活道路の安全を確保する対策を行っており、定められたゾーン内における速度の抑制や抜け道として通行する車両の抑制などを実施していますが、現在も生活道路での交通事故は後を絶ちません。
一方、最高速度30km／h以下に規制されている「ゾーン30」は、令和5年度末までに全国4358か所で整備しており、死亡・重傷事故発生件数が減少しているのも事実です。
令和8年9月1日から適用される、生活道路における法定速度は30km／h以下ですが、なぜそのように設定されているのでしょうか。
実は、クルマと歩行者が衝突した場合、クルマの速度が30km／hを超えると急激に致死率が上昇することが分かっています。
警察庁資料によれば、自動車等の速度が20km／h以下の場合は歩行者の致死率が0.6％、20〜30km／hの場合は0.9％、30〜40km／hの場合は3.0％、40〜50km／hの場合は8.4％、50〜60km／hの場合は17.4％となりました（平成29年から令和3年までに車道幅員5.5m未満の道路の単路で発生した人対車両事故の分析による）。
そのため、事故率を低下させる目的だけではなく、万が一事故が起きたとしても死傷者が出ないように30km／h以下に抑制しているのです。
最近見かける「ゾーン30プラス」とは？
ここ最近、住宅街の狭い道などに「ゾーン30プラス」と表示されているのを見かけたことがある人はいるのではないでしょうか。
「ゾーン30プラス」は、最高速度30km／h以下で走行する区域規制「ゾーン30」に加えて、物理的デバイスを適切に組み合わせることで、生活道路の安全向上を目的に行われている施策です。
物理的デバイスについては、以下のようなものを道路に設置して進入や速度を抑制させています。
・ライジングボラード：ポールを昇降させて、交通規制が実施されている時間帯に車両の進入を抑止する構造物
・ハンプ：路面を滑らかに盛り上げることで、30km／h以上で走行するクルマの運転者に不快感を与える構造物
・スムーズ横断歩道：クルマの運転者に減速と横断歩行優先を促す、ハンプと横断歩道を組み合わせた構造物
・狭さく：クルマの通行部分を局所的に狭くして減速させる構造物
・シケイン（クランク型）：一定区間の道路を直線的に屈曲させて減速させる構造物
・シケイン（スラローム型）：一定区間の道路をカーブさせて減速させる構造物
物理的デバイスの設置による効果検証も行われており、生活道路を30km／h以上で走行したクルマの割合が、設置前は47％だったのに対し、設置後は28％まで低下したことが分かっています。
また、横断歩道付近で停止または徐行したクルマの割合は、74％から89％に向上。数値を見る限り、効果的な取り組みであると言えるでしょう。
しかし、ゾーン30プラスが整備されている生活道路はまだ少ないのが現状。国土交通省と警察庁は引き続き整備を続けており、新たに71地区（令和7年3月末時点）を追加する「整備計画」を策定しています。
新たに追加される71地区を含めると、全国263地区にゾーン30プラスが整備されることになるため、交通事故の減少が期待できるでしょう。
※ ※ ※
ここまで紹介してきたように、国土交通省や警察庁は生活道路におけるクルマの法定速度30km／h引き下げや、ゾーン30プラスといった取り組みによって、交通事故発生件数を減らそうとしています。
交通事故を減らすには、クルマの運転者が細心の注意を払って安全運転を心掛けなければなりません。生活道路だけではなく幹線道路においても、日頃から安心・安全な運転を心がけましょう。