¤À¤«¤éŽ¢¥í¥¸¥Ã¥¯100ÅÀŽ£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Û¤ÉÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ä¡ÈÄÌ²áÎ¨¡É¤¬¹â¤¤¿Í¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆâÅÄÏÂÀ®¡ØµÒ´Ñ¤è¤ê¼ç´Ñ¡¡¡È»Å»ö¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¡É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»×¹ÍË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÄó°Æ¤òÄÌ¤¹¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¡×¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ç´Ñ¤ò¤É¤¦Áê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄó°Æ¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÁê¼ê¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤à·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¼ÒÆâÅª¤Ê²ñµÄ¡¢±Ä¶È¤Î¸ò¾Ä¡¢¾å»Ê¤«¤éÉô²¼¤Ø¤Î»Ø¼¨¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÏÃ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£
BCG¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÀµÄ¾¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Æ¤ó¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¼«¿È¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï¡¢¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿À®¸ùÂÎ¸³¡¦¼ºÇÔÂÎ¸³¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¡È¼ç´Ñ¡É¤òÅª³Î¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¡ÖÍýÏÀÉðÁõ¡×¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀ¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÀÈ¤¤
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÏÀÍýÅª¤ËÀâÆÀ¤¹¤ëµ»½Ñ¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉÔÈ÷¤äÏÀÍýÅª¤ÊÌ·½â¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢¿Í´Ö¤Î°Õ»×·èÄê¤ä¹ÔÆ°¸¶Íý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡Ö¼ç´Ñ¡×¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦°ì¸«¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Ê¹¤¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Äó°ÆÆâÍÆ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤½¤¦¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ç´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¡Ö¥í¥¸¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï100ÅÀËþÅÀ¡×¤ÎÄó°Æ¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥Ü¥Ä¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ÏÀÍýÅª¤ËÈ¿ÏÀ¤ò¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¬À²¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£
¡Ö¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÀâÆÀÎÏ¡×¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÊ¹¤¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Û¤É¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´Å¤¯¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¡È¾¡»»¡É¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤á¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÖÅ°ÄìÅª¤ËÍýÏÀÉðÁõ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¡×Êý¸þ¤Ë¡¢»×¹Í¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÏÃ¤·¼êÂ¦¤¬½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Ê¹¤¼êÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢°ìÊýÄÌ¹ÔÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¡×¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä1ÂÐ1¤Î¸ò¾Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¸ß¤¤¤Î¼ç´Ñ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¼þÅþ¤Ê½àÈ÷¡×¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¡Ö4¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×
½àÈ÷¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë½¸¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¸úÎ¨¤¬°¤¤¡£¡È²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬BCG»þÂå¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥·¡¼¥È¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤Í×ÁÇ¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î³ÎÇ§
¢»²²Ã¼Ô¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡©
£Ã£À®¤·¤¿¤¤¥´¡¼¥ë
¤Ä°½°¤ÎÂ°À
°ì¤Ä¤º¤Ä½çÈÖ¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¥Õ¥¡¥¯¥È¤Î³ÎÇ§
¤Þ¤º¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡×¤ò¤³¤³¤ËµÆþ¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡ÖÆü»þ¡×¡Ö¾ì½ê¡×¡Ö·Á¼°¡×¡Ö»ý¤Á»þ´Ö¡×¡Ö½ÐÀÊ¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢»²²Ã¼Ô¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡©
¼¡¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤ò½ñ¤½Ð¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Äó°Æ¤Î³µÍ×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤âÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Ê¹¤¼ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÎÉôÊ¬¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
£Ã£À®¤·¤¿¤¤¥´¡¼¥ë
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ®¸ù¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£ºÇ¤âÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Äó°Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¡¢Äó°Æ¼Ô¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÅ¹ÊÞ²þÁ±·×²è¡×¤Ë½¤Àµ¤Ê¤·¤Ç¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¥´¡¼¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö100ÅÀËþÅÀ¤Î²óÅú¡×¤¬1²ó¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃæ´Ö¤Î¡Ö³µ¤ÍÎ»¾µ¡×¤È¤«¡¢¡Ö²¿ÅÀ¤«ºÙÉô¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤«¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÉÕ¤±½ê¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¥í¥¸¥Ã¥¯¤äÊ¬ÀÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÉ¬¤º¤·¤âÍýÁÛ¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼¡Á±¤Îºö¡×¤ä¡ÖºÇÄã¤Ç¤âÃ£À®¤·¤¿¤¤¥´¡¼¥ë¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ°¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¤éµÑ²¼¡×¤È¡¢Äó°Æ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥Ü¥Ä¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤µ¤¨²óÈò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÄó°Æ¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¼ó¤ÎÈé1Ëç¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤æ¤¨¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¼¡¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤òºÇÄã¸Â¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò²óÈò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£Å¹Ä¹¥¯¥é¥¹¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÁÃ£¤ÏÉÔÍ×
¤Ä°½°¤ÎÂ°À
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÂÐ±þ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¡Ö¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤«¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
²¾¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏÃ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌç³°´Á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Á°ÄóÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤äÍÑ¸ì¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤òÏÃ¤ÎÃæ¤Ë¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢Ê¹¤¼ê¤¬¡ÖÅ¹Ä¹¥¯¥é¥¹¡×¤Î¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢Áê¼ê¤ÏÃÎ¼±¤â·Ð¸³¤âËÉÙ¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ°ÄóÃÎ¼±¤Î¶¦Í¤ä´ðÁÃÅª¤ÊÏÃ¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤ä¾¦ÉÊ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¼«Éé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÏÃ¤äÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½êÁ§¡¢´ù¾å¤Ç³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤À¤í¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¿·õ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¤³¤³¤¬°¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤ÎÀïÎ¬¤¬²¼¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¯¤é¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¤â¡¢Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¢£¡ÖÃ¯¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Ù¤¤«¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤ë
¤¡ÖÄ°½°¤ÎÂ°À¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤¬°Õ»×·èÄê¼Ô¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡¢Éô½ð¤Î¥È¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥È¥Ã¥×¤ÎÂåÌò¤Ê¤Î¤«¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·èºÛ¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¾å¤Ë»Ç¤¤¤òÎ©¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·èºÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤·¼ê¤ÎÆ¯¤¤«¤±Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
·èºÛ¼Ô¤¬ÊÌ¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ëÊ¹¤¼ê¤ò¤É¤ó¤Ê¤ËÌ¥Î»¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¹¤¤¤¿¿Í¤«¤é·èºÛ¼Ô¤ËÄó°ÆÆâÍÆ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡ÖÊ¹¤¼ê¤¬´î¤ó¤Ç¾å»Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÏÃ¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾å¤¬·üÇ°¤ò»ý¤Á¤½¤¦¤ÊÅÀ¤ò¡¢»öÁ°¤ËÄÙ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¡£
µÕ¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·èºÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¾ðÊó¡×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖºÇ°¤Ç¤â¼¡¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡×¤À¤±¤Î¼«¸ÊËþÂ¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡Ö·èºÛ¸¢¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤Î°Õ¸«¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤È¤
¤¹¤Ç¤Ë±Ä¶È¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬Ä¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¾¦ÃÌ¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥·¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÄ°½°¤ÎÂ°À¡×¤Ï¡¢É¬¤ºÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÇÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö·èºÛ¸¢¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¡×¤È¡¢¡Ö·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡×¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö·èºÛ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é¼ÒÄ¹¤äÌò°÷¤Ë¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢»ö¤Ï¤½¤¦Ã±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÀäÂÐ¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö»²ËÅ¡×¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤¬OK¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢»²ËÅ¤¬Æ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤¬ÄÌ¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÐÍý¡×¤«¤é¤ÎÎ»¾µ¤¬²¼¤ê¤Ê¤¤¤È¡¢¼ÒÄ¹¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ª¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤â¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼ÒÄ¹¤¬³«È¯Éô½Ð¿È¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢±Ä¶ÈÉô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤éºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬ÄÌÎã¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë±Ä¶ÈÉô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨·èºÛ¸¢¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤â¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤Î¿Í¤Î°ìÂ¸¤Ç°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í·èºÛ¼Ô¤è¤ê¤â¼Â¼ÁÅª¤ËÂç¤¤ÊÈ¯¸ÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½Äó°Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ëÊ¹¤¼ê¤¬¡¢º£²ó¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«È´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤Ç¤¤ë±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë
Àè¤Î¡Ö·èÄê¸¢¼Ô¤Î¸«¶Ë¤á¡×¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤ï¤«¤ëÎã¤¬¡¢¼Ö¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤¬¡¢É×ÉØ¤ÎµÒ¤Ë¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£
¥»¡¼¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÉ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¤È¤«¡¢¡ÖÇÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¼Ö¹¥¤¤ÎÉ×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¼Ö¤À¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®Ìó¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢·èÄê¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤Ç¤Ê¤¯ºÊ¤À¤«¤é¤À¡£
É×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÉ×¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÉ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ºÊ¤¬¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¼Ö¤Î»ÈÍÑ»þ´ÖÁ´ÂÎ¤Î1³ä¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬¡Ö¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ö¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£°Â¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢É×¤Î°ìÂ¸¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤¬¹¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤·¤¿²ÙÊª¤òÂ¿¤¯ºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ö¼ï¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ä¥»¥À¥ó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿É×¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤òÇã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö·èÄê¸¢¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ëºÊ¤Î¼ç´Ñ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö·è¤á¤ë¡×¤Î¤¬Ã¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö´î¤Ð¤ì¤ëÄó°Æ¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸ò¾Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄó°Æ¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¼ç´Ñ¡×¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
----------
ÆâÅÄ ÏÂÀ®¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤«¤º¤Ê¤ê¡Ë
Áá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÆÃÊÌµÒ°÷¶µ¼ø
ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê½¤Î»¡ÊMBA¡Ë¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊBCG¡ËÆþ¼Ò¡£2000 Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤ÇBCGÆüËÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£2006Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÍÎÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È25¿Í¡×¤ËÁª½Ð¡£2006Ç¯¤«¤é2022Ç¯3·î¤Þ¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¶µ¼ø¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï°Õ»×·èÄêÏÀ¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬ÏÀ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤ò¶µ¤¨¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡¢¡Ø²¾Àâ»×¹Í¡Ù¡ØÏÀÅÀ»×¹Í¡Ù¡Ø±¦Ç¾»×¹Í¡Ù¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀï¤¤Êý¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¦¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¿Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÆÃÊÌµÒ°÷¶µ¼ø ÆâÅÄ ÏÂÀ®¡Ë