Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¶äÈ±¤ò´¢¤ê¾å¤²¤ÆÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï»ç¡¢¥ê¥Î¡õ¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤Ï¹õÈ±¤È¡ØMAMA¡Ù¤Ç¤ÎÂçÊÑ¿È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤¬¡¢11·î29Æü¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¿·Á¯¤ÊÈ±¿§¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Stray Kids①②¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¹æµã / ¡ØMAMA¡Ù¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Ûµ¢¹ñ»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó①②
¢£Stray Kids¤¬¡ØMAMA AWARDS¡Ù¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¡£Stray Kids¤Ï´Ú¹ñ½Ð¹ñ»þ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡È¶õ¹ÁÆ°²è¡É¤ÇFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥Ö¥í¥ó¥É¤«¤é¥·¥ë¥Ðー¡¢Hyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¹õÈ±¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥Äー¥Èー¥ó¤Ø¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ²½¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿Bang Chan¡Ê¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê»ç¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤Þ¤¿Lee Know¡Ê¥ê¥Î¡Ë¤Ï¥Ö¥í¥ó¥É¤«¤é¡¢Changbin¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤ÏÃãÈ±¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¹õÈ±¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¼ÉôÊ¬¤ò´¢¤ê¾å¤²¡¢¾åÉô¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
SNS¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î»ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ô¥ê¤Î´¢¤ê¾å¤²¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¹õÈ±¥ê¥Î¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎï¤·¤¤¡×¡Ö¹õÈ±¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤à¤ê¡×¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥óÈ±¿¤Ó¤ë¤ÎÁá¤¹¤®¡ª¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê´¶ÁÛ¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Stray Kids¤¬Ç°´ê¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¹æµã
Stray Kids¤Ï¡Ø2025 MAMA AWARDS¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Âç¾Þ¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖVISA ALBUM OF THE YEAR¡×¤ò4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKARMA¡Ù¤Ç¼õ¾Þ¡£Ç°´ê¤ÎÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ò¥á¥ó¥Ðー¤Ï¹æµã¤·¤Æ´î¤Ó¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Ôー¥Á¤¬Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤È»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÏÂç¿Í¿ô¤Î¥À¥ó¥µー¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢¡ÖChk Chk Boom¡×¡ÖCEREMONY (Hip Hip Version) ¡×¤Ê¤É¤òµ¤Ç÷¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¥º¤Î¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥¤¥¨¥ó¤ÏSupreme¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹
11·î30Æü¤Ë¤Ï¹á¹Á¤«¤é´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥Ñー¥«ー¡¢¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÏÊÒÊý¤Î¸ª¤ò¸«¤»¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿I.N¡Ê¥¢¥¤¥¨¥ó¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¡£Supreme¡Ê¥·¥å¥×¥êー¥à¡Ë¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£