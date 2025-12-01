エネループに「買い時」復活！ 好きなだけカートに突っ込もう
いつか使うときが来ますから。
リモコンに、懐中電灯に、オモチャにと、家の中になんぼあってもいいエネループ。古より充電池の定番となっていますけど、最近…どう？ 買ってます？
僕、実は買い控えていました。
この新型エネループ（繰り返し回数600回）になって以来、ずーーーっと高くてセールが来ても、まぁ…このくらいかぁ。みたいなお値段。優秀だけど、コスパが…ね。
でも、ビビっと来ました。今回は買い時来た！と。
20％OFFはさすがに買いでしょう。
エネループは自然放電が少ないので、充電しておけば1年後でも約90%。10年後でも約70％の容量を保ってくれるので、長期保存にも向いているんですよね。防災用の備蓄としても優秀。
パナソニック エネループ プロハイエンドモデル
1,920円
同じくカメラのストロボでお世話になっている、大容量のエネループプロも20％OFF。回収じゃ、回収。
こまめに充電するならAmaループも安くてよし
Amazon Basics 充電式単三ニッケル水素電池4個
698円
ちなみに。もっと安いほうがよい。とりあえずコスパ重視！ ならば、Amazonベーシックのニッケル水素充電池（いわゆるAmaループ）を選ぶのもアリですね。
個人的なフィーリングですと、エネループよりも自然放電が多めで、使う前には充電がマストって感じ。でもこまめに充電するなら、この安さは光ります。
どっちも買っておくが正解かも？
