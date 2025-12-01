Image: Amazon

いつか使うときが来ますから。

リモコンに、懐中電灯に、オモチャにと、家の中になんぼあってもいいエネループ。古より充電池の定番となっていますけど、最近…どう？ 買ってます？

僕、実は買い控えていました。

この新型エネループ（繰り返し回数600回）になって以来、ずーーーっと高くてセールが来ても、まぁ…このくらいかぁ。みたいなお値段。優秀だけど、コスパが…ね。

でも、ビビっと来ました。今回は買い時来た！と。

パナソニック エネループ スタンダードモデル 1,740円 Amazonで見る PR PR

20％OFFはさすがに買いでしょう。

エネループは自然放電が少ないので、充電しておけば1年後でも約90%。10年後でも約70％の容量を保ってくれるので、長期保存にも向いているんですよね。防災用の備蓄としても優秀。

パナソニック エネループ プロハイエンドモデル 1,920円 Amazonで見る PR PR

同じくカメラのストロボでお世話になっている、大容量のエネループプロも20％OFF。回収じゃ、回収。

こまめに充電するならAmaループも安くてよし

Amazon Basics 充電式単三ニッケル水素電池4個 698円 Amazonで見る PR PR

ちなみに。もっと安いほうがよい。とりあえずコスパ重視！ ならば、Amazonベーシックのニッケル水素充電池（いわゆるAmaループ）を選ぶのもアリですね。

個人的なフィーリングですと、エネループよりも自然放電が多めで、使う前には充電がマストって感じ。でもこまめに充電するなら、この安さは光ります。

どっちも買っておくが正解かも？

Source: Amazon