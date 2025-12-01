12月1日 販売

ECサイト「ビックカメラ.com」にて、Nintendo Switch 2の先着販売が本日12月1日に開始された。

先着販売されているNintendo Switch 2は、「Nintendo Switch 2 『マリオカート ワールド』セット」に「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～」と画面保護ガラスフィルムがセットになったもの。Nintendo Switch 2とNintendo Switch 2 Proコントローラー、Nintendo Switch 2 カメラ、画面保護ガラスフィルムがセットになったものの2種。

