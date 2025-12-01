【八天堂の福袋】紅白くりーむパンや季節限定商品が入った3種の福袋/オンラインショップで数量限定販売

八天堂は、2025年12月1日から数量限定「福袋2026」を、八天堂オンラインショップで販売開始した。

ラインアップは、40個入りの「ゴールド」、20個入りの「プラチナ」、12個入りの「ブラック」の3種。すべての福袋に、正月にぴったりな「紅白くりーむパン」と、「あんバター」など季節限定のくりーむパンが入っている。いずれも冷凍での配送となる。

【八天堂 「福袋2026」ラインアップ】

オンラインショップ 福袋2026

◆「福袋2026ゴールド」40個詰合せ

【価格(送料込み)】

8,800円

【セット内容】

･紅白くりーむパン(みるく･いちご)×各3個

･くりーむパン(カスタード･抹茶･チョコレート･あんバター･マロン･おいも&カスタード)×各3個

･八天堂商品×16個(ランダム)

◆「福袋2026プラチナ」20個詰合せ

【価格(送料込み)】

5,400円

【セット内容】

･紅白くりーむパン(みるく･いちご)×各2個

･くりーむパン(カスタード･おいも&カスタード･あんバター)×各2個

･八天堂商品×10個(ランダム)

◆「福袋2026ブラック」12個詰合せ

【価格(送料込み)】

4,000円

【セット内容】

･紅白くりーむパン(みるく･いちご)×各1個

･くりーむパン(カスタード･あんバター･マロン)×各1個

･八天堂商品×7個(ランダム)

〈「福袋2026」の一部商品紹介〉

◆紅白くりーむパン

新年の門出をお祝いする、紅白のクリームが入ったくりーむパン。『紅』はあまおう苺の甘味とほど良い酸味を味わえる「くりーむパン いちご」、『白』は北海道産生乳100%の牛乳で作った特製ミルククリームを入れた優しい甘さの「くりーむパン みるく」で表現した。

八天堂 紅白くりーむパン

【季節限定フレーバー】

◆あんバター

柔らかな生地の中に、八天堂のクリームと北海道産小豆を使用した八天堂オリジナルのあんこ、バターを入れた3層のくりーむパン。

対象セット:「ゴールド」「プラチナ」「ブラック」

八天堂 季節限定フレーバー あんバター

◆マロン

柔らかな生地の中に、国産の栗とヨーロッパ産の栗をブレンドしたマロンクリームを入れた。

対象セット:「ゴールド」「ブラック」

八天堂 季節限定フレーバー マロン

◆おいも&カスタード(2025年新発売)

柔らかな生地の中に、バターを加えたコクのある焼き芋ペーストと、軽くてくちどけの良いクリームを入れた。

対象セット:「ゴールド」「プラチナ」

八天堂 季節限定フレーバー おいも&カスタード

※ランダム商品は、定番の「くりーむパン」やとろける食感の「とろけるくりーむ大福」、ファンの多い「くりーむメロンパン」など、八天堂オンラインショップで取り扱っているものが入る。

八天堂 くりーむパン カスタード

八天堂 くりーむメロンパン カスタード

八天堂 とろけるくりーむ大福 カスタード

〈福袋2026概要〉

「ゴールド」「プラチナ」「ブラック」のいずれも、冷凍での配送となる。配送日は、「最短届け」「1月上旬届け」「1月中旬届け」から選択。なお、他商品との同梱、日時の指定、ギフト包装は不可。

【予約受付開始日】

2025年12月1日〜

【予約締切日】

最短配送日:12月24日10:59まで

1月上旬･中旬届け:12月29日10:59まで

■八天堂 福袋2026公式サイト