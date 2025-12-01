KDDIは、auオンラインショップで「Pixel 9 Pro XL」と「Pixel 9 Pro Fold」の割引額を増額した。終了時期は未定。

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL（128GB）は3万7950円引き、Pixel 9 Pro Fold（512GB）は5万8000円引きで購入できる。他社からのMNPと新規契約、機種変更のいずれも条件を満たせば、同じ割引額が適用される。

他社からのMNPと新規契約の場合、対象機種を購入するとともに「スマホミニプラン」「スマホミニプラン＋」以外の料金プランへの加入が必要となる。UQ mobileやpovo2.0からの乗り換えは割引の対象となるが、povo1.0からの乗り換えは対象外となる。

機種変更の場合、auでの直近の購入機種の利用歴が12カ月目以上で、同じく「スマホミニプラン」「スマホミニプラン＋」以外の料金プランおよび「故障紛失サポート ワイド with Cloud」（1590円/月）への加入もしくは継続が条件となる。