〈『ほいたらね』が流行語大賞ノミネート〉『じぇじぇじぇ』や『はて？』だけじゃない、流行彩った歴代朝ドラヒロインの決め台詞　初代大賞は、伝説の朝ドラから生まれたあの言葉…

2025年の「新語・流行語大賞」のノミネート30語が決定し、12月１日に大賞が発表される。候補には「ミャクミャク」「国宝」「クマ被害」などインパクト強めのワードが並ぶ中、今年度の朝ドラ『あんぱん』からも「ほいたらね」が選出された。

【画像】流行語大賞ノミネート、「ほいたらね」の土佐弁が可愛い朝ドラヒロイン

「じぇじぇじぇ」や「はて？」など、たびたびノミネートされてきた朝ドラヒロインの決め台詞だが、いつから定番化していったのか。朝ドラ評論家とともに、その歴史を振り返る。

朝ドラは流行語が“豊作”つづきの状態

アンパンマンの生みの親・やなせたかしとその妻・暢(のぶ)をモデルにした2025年度前期の朝ドラ『あんぱん』。高知を舞台に「たっすいがー」や「たまるか」など、数々の土佐弁ワードが展開されたが、流行語にノミネートされたのは、「またね」を意味する「ほいたらね」だった。

この選出理由について、朝ドラ評論家の半澤則吉さんが解説する。

「『ほいたらね』は、劇中の台詞のみならず、ナレーションでも多用されました。語りを担当した林田理佐アナウンサーの多種多様な『ほいたらね』が注目されただけでなく、ヒロインの祖父・釜次が亡くなったシーンでは、『ほいたらね』のナレーションが釜次の声に差し替えられるなど、出演者とうまく絡めてSNSで話題を呼んでいたのも選出理由の一つでしょう」

近年では、2013年の『あまちゃん』のヒロイン・天野アキによる岩手県北三陸地方の方言「じぇじぇじぇ」の大賞受賞を皮切りに、2014年『花子とアン』から「ごきげんよう」、2016年の『あさが来た』から「びっくりぽん」、2024年『虎に翼』から「はて？」がノミネートされるなど流行語が“豊作”つづきの状態だ。

「『あまちゃん』ブームをきっかけに、ヒロインの口癖や決まり文句が定番化していきました。特に方言の台詞が注目される朝ドラでは、その“象徴”として話題性を作り、繰り返すことで面白さや親和性が生まれる。さらにドラマの方向性を決めるナレーションで多用することで、人々の記憶に刻まれやすい効果もあります」(半澤さん、以下同)

流行語は、ヒロインの決め台詞だけにとどまらない。2010年には『ゲゲゲの女房』ヒットの象徴として『ゲゲゲの～』が大賞を受賞。2022年は『ちむどんどん』から「#ちむどんどん反省会」が選出され、今では放送後の「#朝ドラ反省会」がSNSで定番化した。さらに2023年の『らんまん』では、ラストシーンで植物図鑑に掲載された植物名「スエコザサ」も選ばれた。

第一回の流行語大賞は、伝説の朝ドラから生まれたあの言葉

記念すべき第１回となる1984年の「新語・流行語大賞」。その大賞に輝いたのも朝ドラから生み出された言葉だった。

それは平均視聴率52.6%、最高視聴率62.9％という国民の半数以上が見続けた“伝説の朝ドラ”『おしん』から生まれた言葉「オシンドローム」。

「オシンドローム」とは、「凄まじい苦労の連続に耐え、それでも明るさを失わない主人公・おしんの姿が、戦後を働きぬき、豊かさを手に入れた日本人の心情に共感の嵐を巻き起こし、全国民の感情が同一にシンドローム化している」という意味で、アメリカの雑誌で表現された際に生まれた言葉だ。

また1996年度後期の『ふたりっ子』では、劇中に登場した演歌歌手・オーロラ輝子(河合美智子)が人気を博し、オーロラ輝子として1997年のNHK紅白歌合戦に出場するなど、「紅白が朝ドラヒットの一つの指標になる」と半澤さんは言う。

「『あまちゃん』や『虎に翼』など大ヒットを記録した朝ドラは、その年の紅白で特別コーナーが設けられるなど、何が今年１年を彩ったのかを振り返るうえで、新語・流行語大賞同様に、紅白が指標になることが多いです。それでいうと、ヒット作でも紅白で扱われるのは、前期の４～９月に放送される東京放送局の作品が多い…。

でも例外として、『あさが来た』(大阪放送局)は放送開始３カ月目だったにもかかわらず、初期からブームが起こり、紅白でも異例の特別コーナーが設けられていました。高い人気を印象づけ、翌年の流行語大賞のノミネートにも繋がりました」

近年の流行語大賞の傾向とは…

朝ドラの“象徴”でもあり、“話題性”づくりのため、多用されるヒロインの決め台詞。ノミネートはされなかったが、朝ドラ評論家の半澤さんが挙げるのが、2017年度前期放送の『ひよっこ』(主演：有村架純) のヒロインの台詞だ。

「ヒロイン・みね子の『頑張っぺ』という茨城弁の台詞が、とても印象的でした。ドラマの大事な場面でもたびたび使用され、最終回もその一言で終わりました。多用される台詞には、脚本家が作品を通して一番伝えたい思いがあらわれているケースもあります」

その一方で、近年の流行語は、Z世代を中心にSNSで爆発的に拡散された言葉などが選出される傾向が目立っており、ドラマ作品の中の台詞が選ばれることが減ってきている。

「エンタメが多様化・分散化し、大衆が同じドラマを見る時代ではなくなっている分、以前ほどドラマ作品から流行語が生まれる傾向は少なくなってきています。かつては『僕は死にましぇ～ん』(1991年・『101回目のプロポーズ』より)や『同情するならカネをくれ』(1994年・『家なき子』より)など台詞での大賞受賞はありましたが、近年では2013年の『倍返し』(『半澤直樹』より)、『じぇじぇじぇ』の異例のダブル受賞を除いては、タイトルが受賞することはあっても、台詞の受賞はほとんど見受けられなくなりました」

そういった意味でも、朝ドラの台詞がランクインしている背景には、「話題性もさることながら、半年間という長期で放送されるドラマだからこその優位性もある」と半澤さんは言う。

最後に、現在放送中の『ばけばけ』についても気になる台詞はあるのか、聞いてみたところ、

「島根県の方言である『そげですね』『ごしなさい』という独特の言い回しが印象的ですね。特に言葉やフレーズに重きを置かず、浸透させるために使用していないからこそ、ナチュラルに耳に入ってくる言葉として親しみがわいてきます」

エンタメが多様化する現代においても、朝ドラの言葉には、人をふっと笑顔にする力があるのだろう。果たして2025年はどの言葉が大賞に輝くのか、目が離せない。―ほいたらね。

取材・文／木下未希