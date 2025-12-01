チュートリアルの徳井義実と桃月なしこがW主演を務める連続ドラマ『令和に官能小説作ってます』が、2026年1月7日よりテレビ大阪で放送されることが決定した。

本作は、官能小説界のトップを走るフランス書院で実際に起こった話をベースにしたさとうユーキ著の同名コミックエッセイを原案にした、ちょっと淫らで笑える異色のお仕事ドラマ。

『新東京水上警察』（フジテレビ系）の我人祥太と映画『V. MARIA』の池亀三太、『晩餐ブルース』（テレビ東京系）の灯敦生が脚本を手がけ、ヨーロッパ企画の山口淳太が監督を務める。

W主演を務めるのは、バラエティはもちろん、NHK大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』などドラマや映画にも出演しているチュートリアルの徳井。本作では、官能小説編集部をまとめ、穏やかで仕事に熱い編集長・玉川丈治を演じる。

そして『魔進戦隊キラメイジャー 』（テレビ朝日系）の 巫女／ヨドンナ役で知られる桃月が、マンガ編集者を夢見るも官能小説編集部に配属された新人編集者・大泉ましろを演じる。徳井と桃月はともに地上波連続ドラマ初主演となる。

出版社で働くことを夢見て「フランス出版」に転職することを決意した大泉ましろ（桃月なしこ）。配属されたのは、まさかの「官能小説編集部」。恐る恐る扉を開けてみると、編集長の玉川丈治（徳井義実）ら編集部のメンバーが「隣人」を題材にした新刊のタイトルについて激論を交わしていた。異様な光景にましろは愕然とする。会議で飛び交う卑猥なワード、淫らなイラストへの探求、デジタルエロがあふれる時代に、あえて“活字”でエロを発信する意義とは何なのか。戸惑うましろだが、一癖も二癖もある上司や作家たちと関わる中で、官能小説編集者のやりがいを見出し、エロの世界のプロフェッショナルへと成長していく。

徳井、桃月、そして著者のさとうと原案のフランス書院文庫T編集長からはコメントも到着した。

コメント徳井義実（チュートリアル）（玉川丈治役）

長年エロスに関しては人一倍敬意を払って生きてきました。それを神様が見てくださっていたのか、官能小説出版社の編集長という願ってもない役がいただけて、歓喜しております。内容も「そんな世界があったのか！」と皆様に感動していただけること間違いなしの作品です。是非禁断の世界を覗いてみてください。

桃月なしこ（大泉ましろ役）

大泉ましろ役を演じます桃月なしこです。私自身官能小説になじみがないので、官能小説ってどんなものなんだろう、どんな作品になるんだろうとドキドキワクワクしながら台本を読んでいました。官能小説に対する世間の偏見や家族との向き合い方だったりと、タイトルからは想像できない深い話になっていると思います。地上波放送ドラマでは今作が初めての主演作になるので、緊張やプレッシャーもありますが、W主演である徳井義実さん含め素晴らしいキャストとスタッフに囲まれ、面白い作品になっているので、ぜひ楽しんで見て頂けたら嬉しいです。そして、新米編集者であるましろの成長を一緒に見守ってください。

さとうユーキ（著者）

ドラマ化のお話を頂いた時「正気ですか!?」と思ってしまいましたなんせ官能小説という大人の文学...さらにその出版編集部のお話という非常にニッチ＆マニアックな職業漫画をドラマ化とは...！原作漫画はコメディですが、それが実写としてどんな表現・お話になるか今から非常に楽しみです！！

フランス書院文庫T編集長（原案）『令和に官能小説作ってます』ドラマ化ありがとうございます！ ニッチですが奥深い「官能小説」の世界。制作現場の奮闘がドラマを通じて多くの方に届くことを期待しています。（文＝リアルサウンド編集部）