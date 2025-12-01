吉祥寺がV8！2025年版 首都圏「住みたい街」「コスパが高い街」調査

首都圏で『ガーラマンションシリーズ』を展開する株式会社FJネクストホールディングスが、ひとり暮らしをする未婚の20・30代1,600人を対象にアンケート調査を実施しました。

「今、住みたい街」と「コスパが高いと思う街」について、最新のランキングが発表されました。

2025年版 首都圏「住みたい街」「コスパが高い街」調査

調査期間：2025年10月20日〜28日

対象：首都圏在住、ひとり暮らしの未婚男女20・30代 1,600人

若者のライフスタイルや価値観が反映される「住みたい街」。

そして、物価高などが気になる昨今、重要視される「コスパが高い街」。

それぞれのランキング結果から、現代の若者が街に求める要素が見えてきました。

今、住みたい街ランキング

第1位：吉祥寺（8年連続）

「おしゃれ」「便利」「公園が魅力的」など、イメージと利便性のバランスが高く評価され、不動の1位をキープしました。

第2位：横浜

1位の吉祥寺とはわずか7票差。「都心へのアクセス」「商業施設の充実」に加え、「海の空気」といった独自の魅力も支持されています。

第3位：新宿

「交通アクセス」「商業施設」など、圧倒的な利便性が人気の理由です。

今回の注目ポイントは、13位から10位へと順位を上げ、初のトップ10入りを果たした「目黒」です。「おしゃれ」「治安が良い」といったイメージが評価されています。

また、「大宮」も10位から6位へと大きく躍進しました。

コスパが高いと思う街ランキング

第1位：新宿

圧倒的な得票数で1位に。「どこへ行くにも便利」というアクセスの良さが、時間の節約＝タイパ(タイムパフォーマンス)につながると評価されました。

第2位：渋谷

新宿と同様に、「何でも揃う」「交通の便が良い」といった高い利便性が支持されました。

第3位：北千住

「住みたい街」では12位でしたが、コスパ部門では3位にランクイン。「交通の利便性が良いのに家賃・物価が安い」という、まさにコスパの良さが評価されています。

その他、7位に「蒲田」、10位に「川崎」がランクイン。「住みたい街」では下位だった街が、コスパの観点からは高く評価される傾向が見られました。

「立川」「八王子」「船橋」「葛西」などもランクインしており、都心へのアクセスと家賃相場のバランスが重視されていることがわかります。

「住みたい街」ではイメージや憧れが、「コスパが高い街」では現実的な生活のしやすさが反映された結果となりました。

これから住まい探しをする方にとっても、参考になるデータではないでしょうか。

株式会社FJネクストホールディングス「住みたい街・コスパが高い街ランキング」の紹介でした。

