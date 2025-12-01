新学期の不安を見落とさない！SHIKIEN「子供の口腔ケア情報」
舌ブラシを製造するSHIKIEN株式会社から、意外に見落としがちな子供の口腔ケアに関する情報が公開されました。
SHIKIEN公式HPにて閲覧可能です。
あわせて、子供のデリケートな舌にも使える専用ブラシも展開されています。
SHIKIEN「子供の口腔ケア情報」公開
公開場所：SHIKIEN公式HP（https://w-1-shikien.co.jp/）
入学や進学で新しい環境に飛び込む子供たちにとって、清潔感に関する悩みは深刻な問題になりかねません。
特に口臭は自分では気づきにくく、保護者によるケアとチェックが重要です。
SHIKIENでは、オーラルフレイル予防などの専門知識を活かし、子供の口臭を防ぐための具体的なポイントを紹介しています。
保護者が特に気を付けたいポイントとして、基本の歯磨きの徹底や、舌ブラシでの舌磨きが挙げられます。
口臭の原因の約6割は舌苔由来といわれており、子供であっても朝起きた時の舌の汚れケアは習慣にすべきです。
また、口呼吸の改善やよく噛む食習慣、定期的な歯科チェックも推奨されています。
舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids
希望小売価格：638円(税込)
カラー：全2色
お子様の舌磨きに最適な、ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用した舌ブラシです。
フック形状の極細ナイロン繊維が、舌乳頭の間に入り込み、汚れを優しく絡め取ります。
デリケートな子供の口内でも安心安全に使用できる設計です。
舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM
希望小売価格：638円(税込)
カラー：全4色
こちらは大人用の舌ブラシです。
特殊加工された極細ナイロン繊維を片面に約8,000本配置しています。
親子で一緒に舌磨きを習慣化することで、家族全員の口腔環境を整えることができます。
新生活を自信を持って迎えるために、お口のケアは欠かせません。
正しい知識と専用のツールで、子供たちの笑顔を守るきっかけとなる情報です。
SHIKIEN「子供の口腔ケア情報」および「舌みがきスムーザー」の紹介でした。
