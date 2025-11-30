Image: Amazon.co.jp

ジェットウォッシャー、いいって聞くけど高いよね。

はるかに安価なデンタルフロスでも構わないのに、高額なジェットウォッシャーは本当に必要なのか迷っている人もいるのでは？

私もそうでした。

でも今なら、ジェットウォッシャーの老舗ブランドwaterpik（ウォーターピック）が58%オフで6980円。ほぼ1万円引きのセールで、最大の理由だった「価格の高さ」をクリアしています。

waterpik WF-21 ジェットウォッシャー 6,980円 Amazonで見る PR PR

私も去年のセールで買ったんですが、これ、すっごく良いです。

歯周ポケットの汚れも取れる

Image: Amazon

ウォーターピックのジェットウォッシャーなら、独自のジェット水流で最大99.9%のプラークを除去してくれるとのこと。

ジェットウォッシャーの何が良いのかというと、歯間ブラシやデンタルフロスでは取りきれない歯周ポケットの汚れまでケアできること。

歯科矯正している方にも評判良いですよね。

充電はUSB-C

Image: Amazon.co.jp

水圧は2段階調節可能。しかも防水設計だから浴室でも使えますよ。

充電はUSB Type-Cで1回充電すれば約1ヶ月使用可能。専用の充電台が不要なので、旅行するときに持っていく選択もアリですね。

気になる点があるとすれば、歯茎や歯が繊細になっているときに冷水を当てると染みること。私はぬるま湯を使っています。

この爽快感は、電動歯ブラシでも歯間ブラシでもデンタルフロスでもえられないと思っています。