1975年の日本公開から50周年を迎える『悪魔のいけにえ』が、4Kデジタルリマスターされた公開50周年記念版として１月９日(金)より劇場上映されることが決定した。

公開50周年記念版の4Kリマスターは、生前のトビー・フーパー監督が監修した40周年版をベースにしている。40周年版の修復は、オリジナルの16mmフィルムネガを4Kスキャンし、フィルムについた傷や汚れ、ゴミがデジタル技術で丹念に除去され、クリーンな映像を実現。一方で、本作特有のザラザラした“粒子感”は、監督の意志を尊重して意図的に残されている。50周年記念版では、この4K素材を最新の映像技術でさらにアップグレード。従来は潰れていた暗部のディテールや、テキサスの乾いた日差し、鮮烈な色彩表現を向上させ、音声もオリジナルの意図した恐怖を最大限に引き出している。

併せて、公開50周年記念版ティザービジュアルが解禁。『キラーコンドーム』などで知られるRockin’Jelly Bean（ロッキン・ジェリー・ビーン）がアメリカのMondo社とのコラボレーション用に描いたビジュアルを、大島依提亜が特別にリデザインしている。レザーフェイスの姿を取り囲む、ネクタイの柄のモチーフが大変おしゃれ。

映像も音もバキバキに恐ろしい予告編はこちら。スティーブン・スピルバーグによる「いま観ても最高に怖い」というコメントに頷くばかり。ぜひともスクリーンで観て圧倒されたいところ。

『悪魔のいけにえ 4Kデジタルリマスター 公開50周年記念版』

2026年１月９日(金) 新宿ピカデリー他全国公開

監督・製作：トビー・フーパー

脚本：キム・ヘンケル トビー・フーパー

出演：マリリン・バーンズ アレン・ダンジガー ポール・A・パーテイン

1974年／アメリカ／カラー／83分／原題：THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE 配給：松竹 R15＋