モデルでタレントの滝沢カレン（33）が29日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。「一人カフェや一人ご飯」ができない理由を明かした。

田中は滝沢と仲が良いが、誘おうと思っても「予定が多すぎる」と言い「その間も全部ぎっちり綺麗に埋めているの。パズルみたいに」と語った。滝沢は「友達との時間も大切にしたいと思いつつ、友達との時間を作ってしまったら、一個自分がきれいになるチャンスがなくなっちゃうんじゃないかって、同時にそれも考えちゃう凄い面倒くさい性格なんで」と答えた。

田中は「それも意外だったの。そんなに美容とかやっていないイメージだった」と言うと「言っていないかもしれないですね」と答え、その理由を「わざわざ、ここ行ってますとか言っても恥ずかしいなと思っちゃう人なんです。太っちゃったのかなとかとか」と言い、「例えば週3でジムに行ってます」という事実に対し、「今は頑張って何を言っても、太ったから通ったのかなとか、凄く食べちゃったのかなとかそういう想像の先を想像されるのが凄く苦手なんです。だからあんまりテレビで家族のことも話したくない」と説明した。

さらに「そんなことしている人って全然いないし、そこまで見ている人はいないよって毎回言われるんですけど、だから一人ご飯もできないし、一人カフェもできない」と明かした。

田中が「カフェって一人で行くための物じゃないの？大体」と言うが「できないです。それこそ皆さんが言う自意識過剰。そのまま全て私のことなんじゃないかと思うくらい。一人で、もしかして友達に予定をキャンセルされて一人なのかな、かわいそうな人なのかなって思われているんじゃないかって想像するのが嫌」とした。

一方、田中は「良くない？そっちの方がうれしい」と言い「友達いないから。いなくて来ているのに、友達いるって思われているんだって」思われている方がいい、と真逆な思いを明かすと「みな実さんの、そういう考えを言ってくる人はいなかった。だから、一人で行くなってことなんです」と語った。