【140文字小説】野良猫バトルから始まる“ハートフル物語”に4万いいね「惚れてしまう」「いい話」【ママリ】

毎日ケンカする「仲の悪い二匹」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、方丈 海＠投稿は創作(@HOJO_Kai)さんの投稿です。

Xに投稿された創作140文字小説が話題になっています。



近所に、いつもケンカばかりしている野良猫が2匹。ある日、1匹のうちの一匹だけが「ニャー」と鳴いてまとわりつく。まるで助けを求めているかのようで…。

近所の野良猫がうるさい

仲の悪い2匹がいて、毎日のように喧嘩している



だが、今日は様子が違った

散歩中、その猫の片割れが「ﾆｬｰ」と助けを求めるように俺にひっついてきた

ついていくと、もう1匹の猫が、公園でぐったりしていた

脱水症状だった



今では、その2匹は俺の家で、毎日喧嘩している

思わず引き込まれてしまう感動のストーリー。創作小説を執筆している方丈 海さんが書いた物語ですが、まるで本当にあったかのようなリアルで、人を引き込む文章です。



この投稿には「惚れてしまうやろ 文章力」「嘘でもいい話だから感動しました」といったリプライがついていました。野良猫との出会いによってすてきな家族ができたハートフルなストーリーでした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）