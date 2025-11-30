【幸せが溢れる】家族6人で回転寿司へ。1.7万いいねがついた「情景浮かんだ」家族の温かい瞬間【ママリ】

家族6人で回転寿司に行ったら→笑い止まらない理由に1.7万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、いとまき(@itomaki_mac)さんの投稿です。家族で回転寿司に行ったという、いとまきさん。ものすごく楽しかったそうです。なんであんなに盛り上がって楽しかったんだろう？と振り返ってみると…。

家族6人で回転寿司に行った。楽しかった。何がそんなに楽しいのかなって考えてた。まずテレビがないからいつもより会話が多い。次は何頼む？って会話も多い。とにかくずっと誰かが喋ってる。お皿の枚数で競争してたりしてそれも楽しい。初めてのサイドメニュー頼んでわけっこしたりしてそれも楽しい。

テレビが無いから会話が自然と増えるというのは、ありますよね。自宅だとごはん中にテレビを付けがちですので、ついついテレビに気を取られちゃいます。6人家族のテーブルは、和やかでにぎやかで、ちょっとしたお祭り気分みたいな楽しい場になったのでしょうね。



この投稿には「これ読んでるだけで情景浮かんで楽しくなりました！」「回転寿司楽しいよね。タッチパネル苦手な父には次何食べるー？とかもうデザート頼んじゃう？とか。ずーっと笑ってる感じ。」といったリプライがついていました。今度の週末に回転寿司行こうかな？と思えるような投稿でした。

離乳食調理は「ゆでてつぶすだけ」言った夫に任せたら…5万いいね

ご紹介するのはなちゃママ🦖(@naarinobaby)さんが投稿したあるエピソード。普段料理を担当する人にとっては、少しでも時短できるアイテムを使いたいところ。しかし、いつも料理や家事をしている人とたまにする人では、感じ方が違うのかもしれません。今回はそんなギャップを埋めた方法に関する投稿です。

ブレンダーが欲しいって言った私に「え？離乳食？そんなの茹でて濾すだけでしょ？」って言い放った夫にじゃあ全部お前がやれよっつって今日本当にやらせたんですけど、無事に人参1/3で音を上げた😁ミキサー買うんだって😁

ブレンダーは離乳食を作るとき、とても便利なアイテム。夫に離乳食の大変さを分かってもらうことができ、便利なアイテムを購入できそうで良かったですね。



この投稿に対して「ミキサーよりブレンダーがおすすめ」「夫には1日と言わず3日分やってみてほしい」などのリプライが寄せられました。さまざまな育児や家事の大変さについて、夫婦で共通認識を持つのは難しいところ。だからこそ相手の話をよく聞いて大変さを想像したり、自分もやってみたりして理解を深めることが大事ですね。夫婦間の認識合わせについて考えさせられるすてきな投稿でした。

おなかの赤ちゃんに対し、夫がついた「ウソ」理由に5.4万いいね

ご紹介するのはシチュー(@stewmata)さんが投稿したエピソードです。シチュー35wさんご夫妻は、おなかの赤ちゃんに「春になったら生まれるね」と、日ごろから話しかけていたそう。ところが、出産予定日前に春のような暖かい日があり、赤ちゃんが勘違いして生まれてくるのではと心配した夫。そこで、夫がおなかに話かけた言葉が…

今まで「春になったら生まれるね」とお腹に向かって話していたから、昨日の暑さでベビーが予定日を勘違いして生まれてしまうと心配した夫が「外には雪だるまがあるよ⛄️」とお腹に向かってウソを話している😂

予定日までおなかの中でゆっくりしてほしいという気持ちから、咄嗟に出た言葉だったのでしょう。赤ちゃんが誕生したら、子煩悩なパパになる姿が想像できるようですね。



この投稿には「こういう話大好物です」「なんてかわいい旦那さん」「かわいい夫婦の元には、とってもかわいい赤ちゃんが生まれるんだろうな」などのリプライが寄せられていました。

赤ちゃんの誕生は待ち遠しいものですが、できれば予定日までゆっくりおなかの中にいてほしいですよね。思わずついてしまった、夫の優しさとユーモアのある嘘にクスッと笑えるエピソードでした。

