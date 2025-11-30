私たちは子どもが生れる前から仲良しだった…無視してきたママ友の言い分｜マンション内のママ友トラブル【ママリ】

この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさを感じた小野さん。ママ同士とはいえど、相性や価値観の違いは無視できるものではありません。小野さんはトラブルを経験し自分なりの「心地よい距離感」を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第15話をごらんください。

マンションのごみ捨て場へ向かう小野さんは、平田さんに出会います。しかし、挨拶もないどころか素通りされてしまいます。無視されたことに驚いた小野さんは、呼び止めて最近遊べていない理由を問いかけます。すると平田さんは、小野さんの言動が嫌だっと話し始めたのでした。

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

小野さんは、自分のどんな言動が平田さんの気に障ったのか、聞いてみました。小野さんが引っ越してくる前から、仲が良かった平田さんと相川さん。2人は子どもが生れる前からの仲だったそうです。

©mamayoubi

©mamayoubi

小野さんが、相川さんにお土産を渡している様子を良く思わない宮田さん。宮田さんにもお土産を渡していたそうですが、お土産を渡すことすら、ご機嫌取りだと思えるほど平田さんは小野さんに嫉妬していたのですね。

©mamayoubi

©mamayoubi

相川さんから、相談を受けたことや相川さんが話したことを自慢げに話す平田さん。悪意を感じる平田さんの発言に小野さんは言い返せるでしょうか。

心地よい関係を選ぶ勇気

©mamayoubi

©mamayoubi

3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。



ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。



最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。



ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）