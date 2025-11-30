366万回以上表示され9万以上の「いいね」を獲得しているのは、可愛らしい子猫の4年後の姿。意外すぎる変化に、投稿には「4年の間に何があったんだろう」「なんか修行してきました？」などのコメントが集まっていました。

【写真：ぬいぐるみのようだった三毛猫→４年後…嘘みたいな『衝撃ビフォーアフター』】

ぬいぐるみのようだった子猫時代

X（旧Twitter）アカウント「おあげ」に投稿されたのは、ブリティッシュショートヘアの「おあげちゃん」のビフォーアフター。黒・白・オレンジがバランスよくハチワレになっている三毛猫で、ぱやぱやの毛とまん丸なおめめの子猫だったそうです。

まるでぬいぐるみのようだったというおあげちゃん。当然、赤ちゃんらしさはあるものの、きゅっと閉じたお口やじっとこちらを見据えるおめめからは『ただものではなさそう』な『大物になりそう感』も漂わせていたといいます。

4年後の現在は？

子猫時代から4年が経った現在のおあげちゃんは、体格よく成長。ブリティッシュショートヘアらしい丸みを帯びた体つきの成猫に成長したといいます。

この日は、たまたま鋭い目つきをみせたおあげちゃん。子猫時代の『ただものではなさそう』な印象をしっかり引き継いだようですね。

4年の間に何があった？

おあげちゃんの変化には、この4年の間に何があったのかとざわつくコメントが殺到！ビフォーのぬいぐるみ感からは想像がつかない変化だったのでしょう。「かなりの修羅場をくぐってきたのかも」「相当な修行を積んだに違いない」と勘繰ってしまうのも無理はありません。

また、現在のおあげちゃんが「漫画に出てきそう」という意見も多数あったそうです。周囲から恐れられるようなボス猫の風格をまとっているため、おあげちゃんが漫画のキャラクターになったら人気が出そうですね！

X（旧Twitter）ユーザーからは「ふてぶてしさ……たまらない……」「なんて可愛らしい仕上がり！」「最高の変化ですね」などのコメントも。キュートなぬいぐるみ時代よりも現在のほうが好みという猫好きさんも多いようです。

Xアカウント「おあげ」では、他にもおあげちゃんのお茶目で可愛い姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「おあげ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。