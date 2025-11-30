結婚生活で自分磨きを強要されると息が詰まりますよね……。今回は、そんな旦那さんに言い返した人のエピソードをご紹介します。

俺は男だから？

「結婚当初、夫から『これから先、太ったり老けてオバサンみたいになったら別れる』と言われました。夫いわく、結婚しても女性として緊張感を持っていて欲しいのだとか……。だけど、老けない人間なんていないし、妊娠や出産で体型は変わるものじゃないですか。

腹が立ったので『私も夫くんが老けたりハゲたり太ったら別れるね』と言い返したら、夫はなぜかキョトンとしていて。『え？ でも俺は男だから』と言っていたけど、『だから？』『私だって老けた男より若い男がいいんだけど』『ほら、さっさと緊張感持てよ』と言い返して黙らせました。 女に求めるなら、自分もそれなりの努力をしないとフェアじゃないですよね」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ パートナーの見た目が変わったら離婚って、意味がわかりませんね……。一生、若いままの姿でいることは不可能ですし、出産だけじゃなく病気で見た目が変わることもあります。すべてを受け入れてくれる人じゃないと、この先の結婚生活が不安すぎます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。