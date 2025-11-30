エールディヴィジ 25/26の第14節 ＮＥＣとスパルタの試合が、11月30日05:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは小川 航基（FW）、佐野 航大（MF）、リンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、ランス・デュイベスティン（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する塩貝 健人（FW）はベンチからのスタートとなった。

10分に試合が動く。ＮＥＣのサミ・ウィッサ（MF）のアシストから小川 航基（FW）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

さらに45+6分ＮＥＣが追加点。小川 航基（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ＮＥＣが追加点。リンセン（FW）のアシストからサミ・ウィッサ（MF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

52分、スパルタが選手交代を行う。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）からアヤウプ・アウフキル（FW）に交代した。

65分、スパルタのジョシュア・キトラーノ（MF）のアシストからトビアス・ローリッセン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＮＥＣが3-1で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）は先発し69分までプレーした。10分と45+6分にゴールを決めた。佐野 航大（MF）はフル出場した。塩貝 健人（FW）は69分から交代で出場した。90+2分にイエローカードを受けている。

また、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し83分までプレーした。

2025-11-30 07:11:30 更新