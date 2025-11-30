リーグ・アン 25/26の第14節 モナコとパリ・サンジェルマンの試合が、11月30日01:00にスタッド・ルイ・ドゥにて行われた。

モナコは南野 拓実（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、マグネス・アクリウシェ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、セニー・マユル（MF）、李 剛仁（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

64分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。李 剛仁（MF）、セニー・マユル（MF）に代わりウスマヌ・デンベレ（FW）、カンタン・ヌジャントゥ（FW）がピッチに入る。

65分、モナコが選手交代を行う。バンデルソン（DF）からクレパン・ディアタ（MF）に交代した。

68分に試合が動く。モナコのアレクサンドル・ゴロビン（MF）のアシストから南野 拓実（MF）がゴールを決めてモナコが先制。

72分、モナコが選手交代を行う。アレクサンドル・ゴロビン（MF）からアンス・ファティ（FW）に交代した。

76分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。クビチャ・クワラツヘリア（FW）からイブラヒム・ムバイエ（FW）に交代した。

80分にモナコのティロ・ケーラー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、モナコが1-0で勝利した。

なお、モナコに所属する南野 拓実（MF）は先発し85分までプレーした。68分にゴールを決めた。

2025-11-30 03:00:52 更新