プレミアリーグ 25/26の第13節 サンダーランドとボーンマスの試合が、11月30日00:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはウィルソン・イシドール（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボーンマスはエバニウソン（FW）、アミン・アドリ（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ボーンマスのアミン・アドリ（FW）がゴールを決めてボーンマスが先制。

さらに15分ボーンマスが追加点。タイラー・アダムズ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、30分、サンダーランドのエンゾ・ルフェー（MF）がPKを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とボーンマスがリードしてハーフタイムを迎えた。

ボーンマスは後半の頭から選手交代。アレックス・スコット（MF）からルイス・クック（MF）に交代した。

その直後の46分サンダーランドが同点に追いつく。グラニト・ジャカ（MF）のアシストからベルトランド・トラオレ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

63分、サンダーランドは同時に3人を交代。ベルトランド・トラオレ（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、ウィルソン・イシドール（FW）に代わりトライ・ヒューム（DF）、ロメイン・ムンドレ（MF）、ブライアン・ブロビー（FW）がピッチに入る。

69分サンダーランドが逆転。エンゾ・ルフェー（MF）のアシストからブライアン・ブロビー（FW）がヘディングシュートを決めて3-2と逆転する。

71分、ボーンマスは同時に2人を交代。アミン・アドリ（FW）、タイラー・アダムズ（MF）に代わりデイビッド・ブルックス（MF）、ジャスティン・クライファート（FW）がピッチに入る。

80分、ボーンマスは同時に2人を交代。エバニウソン（FW）、アダム・スミス（DF）に代わりイーライ ジュニア・クルーピ（FW）、エネス・ウナル（FW）がピッチに入る。

87分、サンダーランドが選手交代を行う。エンゾ・ルフェー（MF）からルシャレル・ヘールトロイダ（DF）に交代した。

90+6分にボーンマスのルイス・クック（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

そのまま試合終了。サンダーランドが3-2で勝利した。

なお、サンダーランドは21分にオマル・アルデレーテ（DF）、65分にトライ・ヒューム（DF）、90分にロビン・ローフス（GK）、90+4分にノルディ・ムキエレ（DF）、90+8分にロメイン・ムンドレ（MF）に、またボーンマスは24分にアレックス・スコット（MF）、86分にアントワヌ・セメンヨ（FW）、90+1分にマルコス・セネシ（DF）、90+3分にデイビッド・ブルックス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-30 02:20:16 更新