TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』第7話が、11月23日（日）に放送された。競馬の世界を舞台に“人と馬の20年”を描く大作で、主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠ら豪華キャストが顔をそろえる。原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。

中条耕一（目黒蓮）は大学で競馬研究会に所属するほどの競馬オタク。その耕一がロイヤルホープの血統を継承するための繁殖牝馬はロイヤルハピネスしかいないとオタクの視点から熱く語る。

『ザ・ロイヤルファミリー』第7話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

ハピネスは耕一の母・中条美紀子（中嶋朋子）が選んだ馬で、耕一はそのことを知らなかったのだが、山王耕造（佐藤浩市）の所有馬を相続することを断り続けてきた耕一に、栗須栄治（妻夫木聡）はホープとハピネスの仔は「耕一さんにしか受け取れない馬なんです」と涙を流しながら告げる。

生まれてきた仔馬はロイヤルファミリーと名付けられたが、気性が荒く、調教師の広中博（安藤政信）は「一応、短距離専門に絞る可能性も残しておいてください」と栗須栄治（妻夫木聡）に告げる。

しかし、それを聞いた耕一が振り返り、決意を込めて告げる。

「有馬記念は長距離の2500メートルです」、そして「僕たちの目標はホープが獲れなかった有馬をファミリーで獲ることですよね。だから、短距離はちょっと、・・・ダメです」

『ザ・ロイヤルファミリー』第7話の場面カット ©TBSスパークル／TBS

父と母の“生き方”を受け継ぐ瞬間

“競馬という世界”の魅力の虜になり、馬の命、生産地・日高の誇り、仲間の期待、家族の痛み、美紀子と愛し合ってしまった自分の罪と矛盾、それらをすべて背負って夢を追い続けてきた耕造の“生き方”を、耕一が継承した瞬間だった。

第7話で描かれたのは、耕造から耕一への継承で、そこにはさらに母・美紀子からの継承も加わった。耕一が相続することになったロイヤルファミリーは、デビュー戦で、耕造の宿敵・椎名善弘（沢村一樹）のヴァルシャーレの血統を受け継ぐディップバビロンに圧勝する。

次回予告では、善弘の長男で馬主の椎名展之（中川大志）が親世代の伝統に挑む新世代の旗手として登場する場面が放送された。物語は次の世代に受け継がれ、クライマックスへ向かい始める。第8話は11月30日（日）よる9時放送。